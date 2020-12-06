تراند اليوم : تنسيق المرحلة الاولى 2020

تنسيق المرحلة الاولى 2020 ،أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة " تنسيق المرحلة الاولى 2020 " اعتبارًا من 22 أغسطس. وحددت وزارة التعليم العالى موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بداية من السبت 22 أغسطس ولمدة 5 أيام، وتنتهى يوم 26 أغسطس لتسجيل رغبات الطلاب، وفيما يلى ما حددته وزارة التعليم العالى لمواعيد إدخال الرغبات من خلال المعامل المتاحة بالجامعات:-

1- يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

2- على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي(الكمامة)حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

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3- يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

4- سيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

5- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.

وكانت وزارة التعليم العالى ، أعلنت أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أى بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أى بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أى بنسبة 79.90%.