تراند اليوم : بعد خبرة 24 عاماً .. طرد موظف من عمله لسبب لايغتفر!

طوكيو/ الخليج 365

إضطر مدير إحدى المؤسسات اليابانية، الى طرد أحد موظفيه بسبب كذبة لاتغتفر، بعد تعيينه قبل 24 عاماً.

وفي التفاصيل، وقعت هذه الحادثة في كوبي التي تقع في خليج أوساكا في اليابان، حيث طرد موظف بعد تعيينة من قبل مدير العمل نفسه، بعد إكتشاف إخفائه حقيقة شهادته الجامعية.

وكان الرجل البالغ 48 عاماً قد تقدم للحصول على الوظيفة حيث أورد في سيرته الذاتية معلومات مغلوطة، فقد اشترطت الوظيفة آنذاك منتدبين لم يتابعوا دراستهم بعد المدرسة الثانوية، لكن هذا الموظف كان حاصلاً على شهادة جامعية تفوق المؤهلات المطلوبة، وفق ما ذكرت صحيفة "كوبي شيمبون" اليابانية.

ويعمل هذا الموظف الياباني مع الشركة منذ عام 1996، ولم يخطر بباله أبداً أن مؤهلاته التي تفوق المطلوب ستكون سبباً في طرده في يوم من الأيام، لكن كل شيء تغير عندما استدعي في مارس/آذار الماضي لشرح مساره الجامعي، وبذلك أجبر على الاعتراف بأنه واصل دراسته لمدة 4 أعوام في الجامعة.

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من الآن فصاعدا، سيتعين عليه العثور على وظيفة تتوافق مع مؤهلاتك حتى لو لم يكن السياق الحالي مناسبا، فقد انهار الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 7.8% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين مقارنة بالربع السابق جراء جائحة كورونا.