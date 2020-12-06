تراند اليوم : رابط دعم الخبز لسنة 2020 .. دعم الخبز التكميلي 2020 الاردن و الاعتراض على دعم الخبز

رابط دعم الخبز لسنة 2020 ، فتح صندوق المعونة الوطنية، اليوم الخميس، باب الاستعلام عن طلبات دعم الخبز.

وكان مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، قال في تصريحات سابقة، إن تقديم التظلم سيكون متاحًا مباشرة في حال تم رفض الطلب، بحيث ينتقل الفرد إلى خانة “التظلمات” ويقوم بتعبئة النموذج بما يثبت صحة تظلمه.

وأشار المشاقبة إلى أن الفرد الذي لم يتقدم بطلب للحصول على الدعم، يمكنه أنه يتقدم بتظلم إذا كان للأسرة سبب موجب لعدم تقدمها بطلب خلال الفترة المتاحة، كأن يكون رب الأسرة مسافرا أو في المستشفى.

وكان صندوق المعونة أعلن أنه سيتم صرف دعم الخبز لنحو مليون أسرة، بقيمة مستحقة للفرد الواحد تبلغ 27 ديناراً، بعد عطلة عيد الأضحى.

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