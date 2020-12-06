تراند اليوم : حقيقة هروب الدمية انابيل المرعبة والمسكونة بالأشباح

تصدرت الدمية المخيفة والمسكونة "أنابيلا" صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن هروبها من المتحف المحفوظة فيه.

وزعم هؤلاء، أن "أنابيل" الدمية من فيلم الرعب الأمريكي الشهير "ذا كونجورنغ"،اختفت من متحف وارن أوكالت في مونرو بولاية كونيتيكت الأمريكية، بعدما دبت فيها الروح في الواقع.

ووفق موقع (سبوتنيك) فقد خرج صاحب المتحف، طوني سبيرا، في مقطع فيديو قصير، ليؤكد أن الدمية "أنابيل" لم تبرح مكانها، كما يظهر بجانبها لنفي هذه الشائعة.

وأضاف سبيرا: "أنا هنا في المتحف بسبب الشائعات أن أنابيل قد هربت، يجب أن أخبركم بشيء، لا أعرف ما إذا كنتم ستعرفوا هذا أم لا، ولكن "أنابيل" لم تهرب... لم تقم برحلة على الدرجة الأول ولم تخرج لزيارة صديقها".

وردا على شائعة أن "أنابيل" على قيد الحياة، قال: "أنابيل على قيد الحياة... حسنا لا ينبغي أن أقول "على قيد الحياة"، أنابيل هنا بكل مجدها السيئ السمعة"، مبينًا أن متحفه يتمتع بتقنية أمنية عالية تحميها من السرقة.

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وبحسب المجلة الأمريكية "نيوزويك"، فإن بعض خبراء الخوارق يزعمون أن الدمية كانت مرتبطة بروح شيطانية متظاهرة بأنها طفل، حتى أنه في أول رحلة بالسيارة لأصحاب المتحف مع "انابيل"، تعرضا لخطر جسيم، ويعتقدان أن "أنابيل" تسببت في تعطل فرامل سيارتهما