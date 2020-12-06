تراند اليوم : تفسير حلم موت شخص عزيز ! !

هناك الكثير من المفسرين يؤولون تفسير حلم موت شخص عزيز الي تأويلات غير طبيعية وغير واقعية لهذا سأفسر حلم موت شخص عزيز في هذا الموضع بصورة تعتمد على ما جاء في الكتاب وفي السنه وحسب ما قاله المفسرون الكبار من علماء السنة وعلماء الشريعة مثل النابلسي وابن سرين غيرهم لان تفسير حلم موت شخص عزيز ليس بالصحيح تأويله الي تفسيرات غير مقنعة وغير صحيحة ولكن الحلم معلق في رجل طائر وان تم تفسيره على اس شيء وقع فيه لذا يجب ان يتفاءل الانسان خير وان يؤول تفسير حلم موت شخص عزيز الي ما فيه من مخير وان يتفاءل الخير حتي لو كان ظاهر الحلم غير هذا.

ما تفسير حلم موت شخص عزيز

ان كثير من التفسيرات التي قراتها عن حلم موت شخص عزيز لم تعجبني ونهم يرجعون تفسير حلم موت شخص عزيز الي ما في ظاهر هذا الحلم من شؤم وهذا لا يصح لان الانسان المسلم متفائل بطبعه ويجب ان يحمد ويشكر الله على كل شيء ولهذا يجب على الانسان ان يتفاءل وان لا يرجع هذه التأويل الي ما قاله المفسرون لان ظاهر هذا الحلم شؤم والحلم معلق في رجل طائر اينما فسرته وقع لهذا انصح الجميع في هذه الحالة ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وان يتفاءل خير ولا يتشاءم لان التشاؤم وتأويل الحلم الي ما هو ظاهر عليه يحق هذا التأويل ولهذا يجب ان يكون تفسير حلم موت شخص عزيز بالفتائل بالخير

تفسير حلم موت شخص عزيز لابن سرين

يرجع ابن سرين هذا التفسير الي ان موت انسان عزيز عليك الي انك سوف تتخلص من هم وحزن ان شاء الله وان هذا الموت في ظاهرة حزن ولكن باطنه انشاء الله فرح سيدوم طويل ولن يبخس هذه الفرحة من احد والله الموفق للجميع

تفسير حلم موت شخص عزيز له عدة تأويلات لهذا لا يمكن ان نحدد هذه التفسير في مجال واحد وان نكون دائما كما اراد رسول الله متفائلين غير متشائمين لان المتفائل يولد التفاؤل والتشاؤم يوجب الشر وجميعنا يعرف هذا القول تفاءلوا خير تجدوه

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