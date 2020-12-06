تراند اليوم : مشاهدة فيلم الفلوس كامل ..فيلم الفلوس اون لاين

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يحقّق فيلم "​الفلوس​" للفنان المصري ​تامر حسني​ إيرادات عالية حيث حقق مليوناً و179 ألف و681 جنيه، أمس الأحد، ليصل إجمالي إيراداته 8 ملايين و794 ألف و85 جنيها بعد 5 أيام من طرحه بدور العرض السينمائية، وذلك وفقاً لبيان من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف" وهو نصاب محترف تستعين به فتاة ثرية إسمها "حلا" ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

ويشارك في بطولة "الفلوس" خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، زينة، ومحمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي من إخراج سعيد الماروق.

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