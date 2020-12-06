تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2020 ليبيا .. ميشال حايك توقعات ليبيا .. توقعات ميشال حايك عن ليبيا 2020

توقعات ميشال حايك عن ليبيا 2020 توقعات ميشال حايك 2020 ليبيا ميشال حايك توقعات ليبيا توقعات ميشال حايك عن ليبيا نتابع معكم أبرز استنتاجات و توقعات ميشال حايك عن ليبيا هي احتدام الصراع بين مصر وتركيا في ليبيا ودخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس وحصاره للعاصمة مصراته وتجويعه لمقاتليها الذين يرفضون تسليم السلاح وتحدث مدبحة كبيرة وعلى إثر ذلك يسمح الجيش فقط بخروج المدنينن، سيف الاسلام القذافي يتصدر المشهد الليبي كمرشح للرئاسة الليبية وكمخلص للبلاد في المرحلة القادمة .

ويؤكد أن التدخل العسكري حاصل لا محالة وولادة حُكومة مع بداية العام وخَطة دَوليّة لِحماية النّفط الليبي، حيث سيحرر خليفة حفتر العاصمة طرابلس وسيرشح سيف الاسلام القذافي نفسه للرئاسة الليبية.