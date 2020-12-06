تراند اليوم : منجم لبناني توقع مقتل قاسم سليماني ووفاة نجوى قاسم قبل أيام ( شاهد الفيديو )

وكالات / مشرق نيوز

أعاد رواد واقع التواصل الإجتماعي، نشر مقطع فيديو، لخبير الفلك اللبناني ميشيل حايك، توقع فيه مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ووفاة الاعلامية اللبنانية نجوى قاسم، قبل أيام.

وأثارت تنبؤات حايك حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي، بعد تداولهم للفيديو الذي تنبأ فيه بمقتل سليماني ووفاة قاسم.

وقال حايك، خلال لقاء أجرته معه محطة MTV اللبنانية في أحد البرامج التلفزيونية نهاية العام المنقضي عددا من الأحداث للعام الجديد 2020، "هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدر الأخبار"، ليتم الإعلان بعد ذاك بيومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي فجأة، وهي في ريعان الصبا ولم تكن تعاني من أي مرض.

كما تنبأ حايك باغتيال قاسم سليماني حين قال: "سليماني يوسع دائرة الخوف، حوله وعليه"، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان التلفزيون العراقي فجر الجمعة عن مقتل قاسم سليماني برفقة قادة بالحشد الشعبي العراقي جراء غارة عسكرية أمريكية.

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ومع حديثه عن سليماني قائلا "وّسع دائرة الخوف، حوله وعليه" ، توقع ارتفاع درجات الغليان بمطارات العراق، الأمر الذي حدث باغتيال سليماني بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد، وما يدور اليوم من تبعات ذلك سياسيا وعسكريا.

وكان المنجم حايك قد توقع العام الماضي مقتل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.