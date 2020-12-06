تراند اليوم : فيديو لانسر الاردن كامل ..+18 فيديو اللانسر +18 فيديو الانسر كامل HD

فيديو لانسر الاردن كامل فيديو الانسر كامل فيديو اللانسر كامل مشاهدة فيديو اللانسر FULL HD 720p اللانسر كامل جودة عالية يوتيوب فيديو السيارة اللانسر اون لاين ديلي موشن فيديو لانسر الاردن وتحميل مجاني مباشر ،وضجت موقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو غير اخلاقي في عمان حيث فيديو الاردن بضجة كبيرة وسخط غير مسبوق على فيسبوك وتويتر تحت مسمى فيديو لانسر الاردن ودفع بالأمن الأردني للبدء بالتحقيق بالحادثة والبحث عن الجناة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى وعلى إثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله .

وكتب أحد النشطاء بموقع فيسبوك يدعى (Kamal Alsindian) حول ما جرى: للاسف كنت اريد أن أكتب قصه عن الفساد السياسي في العالم، بوقائع ودلائل من الواقع العام، لكن للأسف، عندما شاهدت الفيديو غيرت القصه لأن ما حدث ويحدث اهم من الفساد السياسي، بل هو من أهم أسباب الفساد السياسي.

وأضاف : "قصة اليوم، أن الشاب صاحب سيارة المتسوبيشي لانسر الذي كان يمارس الزنى مع فتاه محجبه بالفيديو على جانب الطريق دون خجل أو خوف، الذي انتشر على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي"، واصفا الفيديو بأنه "مؤلم ومخزي جدا".

وتابع : "ما أريد أن أقوله هو إنه بالنسبة للشاب سهلة جدا وليست فضيحة، بكره يلبس دشداش قصير ويربي لحيه طويله ويصير يصلي بالصف الأول، واحتمال يتوظف بالاوقاف امام جامع كمان". كما تحدث.

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واستدرك قائلا : "لكن يا حرام ويا فضيحة الفتاه التي كانت معه. كم كنت اتمنى لو أن الفتاه تستطيع أن تعمل لحيه، وتلبس دشداش قصير افغاني، كي تنسى فصيحتها وتصبح من الداعيات للدين". وفق ما كتب عبر فيسبوك.