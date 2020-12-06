تراند اليوم : تفسير حلم رؤية الميت

رؤية الميت في الحلم يعتبر من الأمور المؤرقة للانسان ، حيث أن تفسير رؤية الميت في الحلم، االموت في المنام يدل على رد الودائع، أو تخلص المريض من مرض يعاني منه، أو فرج السجين وفك أسره، وربما يدل حلم رؤية الموت في المناك على التقاء شخص غائب منذ فترة طويلة.

وؤية الموت في المنام يعتبر نقص في الدين وفساد به، واذا كان معه صراخ وبكاء فإنه علو في الدنيا ما لم يتم دفنه في التراب، فإذا دفن لم يرج منه صلاح .

ومن رأى منكم في حلمه أنه مات ولم يرى في الحلم هيئة أموات، فإن هذا يدل على هدم بيت من داره، وهناك قول يفسر بأنه عمى للبصيرة وطول للعمر طوال الدهر، وقيل أيضا الموت فقر أو سفر، وقيل أيضا: الموت مطلقا هو زواج لأن الميت يحتاج للغسل والتطيب كالمتزوج .

تفسير رؤية الميت في المنام

نورد لكم العديد من تفسيرات العلماء والشيوخ في شرح وتفسير رؤية الميت في الحلم .

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فإن رأى أن الميت أخذ بيده فإنه يقع بيده مال من جهة ميئوس منها.والكلام مع الأموات طول عمر، والأخذ من الميت رزق.

من رأى: أنه يكلم ميتاً فإنه يكون بينه وبين الناس جحود.

من رأى: أنه يقبل ميتاً معروفاً فإنه ينتفع من الميت بعلم قد خلفه أو مال. وقيل من رأى أنه يقبل ميتاً وكان صاحب الرؤيا مريضاً فإنه يدل على موته.

من رأى: أنه مات وحمل ولم يدفن فإنه يقهر أعداءه.

من رأى: أنه عاش بعد موته فإنه يستغني بعد فقره أو يتوب من ذنبه، ومن أخبره ميت أنه لم يمت فإنه في مقام الشهداء.

من رأى: الميت مريضاً فإنه مسئول عن أمر دينه، وإذا خرج أهل القبور وأكلوا طعام الناس كله فإن سعر الطعام يغلو، وما أخبر به الميت عن نفسه أو غيره في المنام فهو حق وصدق.

من رأى: ميتاً في هيئة حسنة وهو ضاحك فإنه كذلك.ومن رأى: أنه يصلي على ميت فإنه يعظ رجلاً لا قلب له.ومن رأى: أنه يمشي في أثر ميت فإنه يقتدي بسيرته.ومن رأى: أن الإمام مات خربت البلد وبالعكس، والموت ندامة من ذنب عظيم.ومن رأى: أنه مات وهو عريان فإنه يفتقر، وإن كان على بساط فتبسط له الدنيا.ومن رأى: أن ابناً له مات فإنه ينجو من عدو له.ومن رأى: أنه قد مات ودفن فإن عبداً دل على عتقه، وإن كان غير متزوج دل على تزوجه، وإذا رأى المريض أنه تزوج فإنه يموت، والموت دليل خير لمن كان خائفاً، أو حزيناً وموت الأخوة يدل على موت الأعداء.

من رأى: أنه بين قوم أموات فإنه بين قوم منافقين.ومن رأى: أنه يصاحب ميتاً فإنه يسافر سفراً بعيداً.ومن رأى: أنه على المغتسل يرتفع أمره، وينجو من ذنوب وهموم وديون.ومن رأى: ميتاً أنه حي فإنه يحيا له أمر ميت. وإن رأى الميت مشغولاً أو متعباً فإن ذلك شغله بما هو فيه، وإن كان مريضاً فإنه مسئول عن دينه. وإن رأى أن وجهه مسود فإنه مات على الكفر.ومن رأى: أنه أحيا ميتاً فإنه يسلم على يديه يهودي أو نصراني أو صاحب بدعة. وإن رأى أنه يحيي الموتى فإنه يهدي قوماً ضالين.ومن رأى: حياً أعطى الميت شيئاً مما يؤكل أو يشرب فهو ضرر يصيبه في ماله. وإن رأى الميت أعطاه طعاماً فإنه يصيب رزقاً شريفاً.

من رأى: أنه تزوج امرأة ميتة ورأى أنها حية فإن الحي يموت.

من رأى: أن الميت أعطاه قميصه البالي أو الوسخ فيفتقر.

من رأى: أن الميت يضرب حياً فإن الحي قد أحدث في دينه فساداً.

من رأى: ميتاً يضربه فإنه ينال خيراً من سفر.

من رأى: ميتاً نائماً فإن نومه راحته في الآخرة. وإن رأى حياً نام مع ميت فإن عمره يطول.

من رأى: أنه يصلي على ميت فإنه يشفع لرجل فاسد الدين.

من رأى: أن ميتاً يغرق في بحر فإنه غريق في الخطايا.

من رأى: أن الموتى خرجوا من قبورهم فإنه يطلق من في السجن. وربما دل الموت فجأة على سرعة الغنى للفقير، وموت الأنبياء عليهم السلام في المنام ضعف في الدين وحياتهم عكس ذلك. وربما دل موت العالم على ظهور بدعة في الدين، وموت الوالدين ضيق المعيشة، وموت الزوجة دنيا ذاهبة، وموت الولد انقطاع ذكر، وصلاة الميت على الميت أعمال باطلة، ورؤية أموات المشركين في المنام أعداء.

من رأى: حياً بين الموتى فإنه يسافر سفراً بعيداً، ويفسد دينه. وإن رأى أنه مع الموتى وهو حي فإنه يخالط قوماً في دينهم فساد.

من رأى: الميت من الكفار وعليه ثياب قديمة فهو سوء حاله في الآخرة.

من رأى: ميتاً فأخبره بأنه لا يموت أبداً فإنه في مقام الشهداء وهو يهنأ في الآخرة.

من رأى: أن أمه تموت فتذهب دنياه ويفسد حاله.

من رأى: أن أخاه قد مات، وكان مريضاً فهو موته.

من رأى: أن زوجته تموت فتكسد صناعته التي فيها معيشته.

تفسير رؤية الميت حي في المنام

اذا كان الشخص الميت الذي حلمت به تعرفه وأتى إليك في منامك ليخبرك أنه حي ولم يمت فإن ذلك يدل على صلاح أمر الميت بإذن الله، بنفس الأمر الذي يفسر فيه رؤية الميت يجلس على سرير أو على رأسه تاجا أو يتزين بالحلي.

وفي حال كان الميت في المنام أتى إليك بصوته فقط ولم تراه في الحلم وأصبح ينادى الرائي أو يحدثه فأجابه الرائي على حديثه، أو طلب منه الميت أن يخرج معه فخرج ولم يمتنع عن ذلك فإن تلك الحالات تفسر بأن الرائي ستكون نهايته مشابهة لنهاية ذلك الميت سواء في مرض أو حادث أو غرق أو هدم فوقه أو أيا كانت والله أعلم.

واذا كانت رؤية الميت في المنام سواء تعرفه أو كان قريب لك أو تعرفه دون قرابة أو تعرف مجرد أنه ميت فيأتي ليخبر الرائي بأنه سيموت في وقت كذا وكذا فذلك والله أعلم هو أقرب للصواب في الوقت الأقرب لنهاية حياة الرائي.