تراند اليوم : بالصور .. اصابة نانسي عجرم بعد محاولة لص سوري سرقة منزلها

بيروت - الخليج 365

أصيبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد اقتحام لص سوري حاول سرقة الفيلا الخاصة بها في منطقة نيو سهيلة كسروان.

وحسب التحقيقات، فإن فادي الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، أطلق النار على السورى محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، بعد أن تسلل الى الفيلا فجر اليوم فى نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادى الهاشم، فعمد إلى إشهار مسدسه فى وجه، فحصل إطلاق نار بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

وفي تفاصيل أخرى لموقع النهار اللبناني، نقلت عن مصادر، أن السارق تمكن عبر السلاح من مغافلة 3 حراس في المنزل، ثم أكمل طريقه في المنزل، لكن الزوج لم يتمكن من إيقافه بالرغم من محاولاته.

وأضافت المصادر، أن السارق واصل طريقه الى غرفة نوم الفتيات الصغيرات، وهو يهدد بقتل من يعترض طريقه بمسدسه، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، لكن دون جدوى، ثم أطلق عليه طلقات نارية انتهت بمقتله.

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