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تراند اليوم : الهيبة الرد حلقة 26 .. الهيبه الحلقه 26 السادسة والعشرين مسلسل الهيبه الرد الحلقه 26 HD

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الهيبة الرد حلقة 26 أونلاين مسلسل الهيبه الحلقه 26 السادسة والعشرين مسلسل الهيبه الرد الحلقه 26 HD وفي أحداث الهيبة الرد يذهب نزار لرؤية ابو علي وسؤاله عن المجزرة التي حدثت بجرود، الذي يتلقى اتصالاً من جبل بضرورة سؤال سلوة لمروة هل تتواصل مع عصام، سوسن تتعرض لمحاولة اقختطاف لكنها تحصل على المساعدة من ابوعلي في اللحظات الأخيرة.

جبل ورجاله يهجمون على رجال نمر ويقتلون جميع من في المكان ويحققون مع قائد رجاله عن من هو الواقف وراء التفجير وعن عصام ومكانه.

ام جبل تدخل على رانية وتواجهها وتسئلها عن الشيئ الذي بصمتها عليه، والتي بدورها تعترف بأنها أحرقت كل شيئ، وتعاتب ام جبل عن مقتل والدها وعن حبها لجبل ودخولها لقلبه.

 

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