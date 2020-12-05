تراند اليوم : مسلسل انت اطرق بابي 21 .. مسلسل انت اطرق بابي الحلقة ٢١ مترجمة للعربية

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مسلسل انت اطرق بابي الحلقه 21 مشاهدة وتحميل ، وفي التفاصيل ايدا التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه سيركان بولات الذي يقطع منحتها الى خارج البلد و يتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.
سيركان يعرض على ايدا ارجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين.
في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، و لكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.
بينما يتظاهر سيركان و ايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة و صعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب!
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