منوعات

تراند اليوم : مسلسل انت اطرق بابي 21 .. مسلسل انت اطرق بابي الحلقة ٢١ مترجمة للعربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

مسلسل انت اطرق بابي الحلقه 21 مشاهدة وتحميل ، وفي التفاصيل ايدا التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه سيركان بولات الذي يقطع منحتها الى خارج البلد و يتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.

سيركان يعرض على ايدا ارجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين.

في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، و لكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان و ايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة و صعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب!

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"