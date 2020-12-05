تراند اليوم : توبيكات تهنئة بالحج والعمرة 2018 حالات واتس اب للعيد

توبيكات تهنئة بالحج والعمرة 2018، الحج هو أحد أركان الاسلام الخمسة، ولكن لمن استطاع على تكاليفه، ومن لم يستطع أن يُؤدّيه فيسقط عنه، لكن إن توفرت الفرصة للحج يجب على الانسان أن يُبادر ولا ينتظر أن يكبُر ويتقدم في السن

حالات واتس اب للعيد

إليكم هنا مجموعة من حالات واتس اب للعيد مناسبة لكافة التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي، اختاروا من بينها أجمل العبارات والكلمات المعبرة عن الحج والمشاعر الروحانية التي من الممكن أن يشعر بها الحاج.

بمناسبة عيد الاضحى حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

العيد في السنة مرتين .. لكن في الكون مفيش زيك اثنين

قبل انشغال جميع الخطوط والشبكة تصبح أخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة

كلك سكر .. كلك عسل .. كلك قشطة .. كلك حلاوه … كلك لقمه ونام

خروف دخلوه المصحة ليه .. لأن عيد الاضحى قرب

عيدك مبارك يا قاطع أخبارك..العيد بدون وصالك مالوش بهجة ولا فرحة وإنت بعيد عن أحبابك

ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن نجا يوم الوعيد

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد

اباركلك بالعيد و ايامه الورديه و امانه يا حبيبى لا تنسانى بالعيديه

حتشوف اللحمة وتنساني بعدين ترجع تترجاني متخافش ناوي اسامحك ما انت في قلبي ووجداني

في خروف هربان شكله معفن و جربان لسه بتفكر مين .. بيقرا الرسالة الان

عيد سعيد صحة حديد عمر مديد فلوس تزيد ديون تسديد مراتب تنجيد سياسة بجناحين بتطير

خروف محشش قال لتاكسي على طول على المدبح .

شفت الخروف بيحصله ايه؟ لما بيضحوا بيه”.. ده حالي لما العيد يقرب وانت لسه بعيد

كنت بحس من غيرك ناقصني كتير حاجات .. لكن شفت الخروف قررت انسى اللي فات

على فكرة فيه واحد سأل عنك النهاردة بيقول انه يعرفك واديته رقمك وبيقول جايلك بعد يوم واسمه عيد

في خروف هربان شكله معفن و جربان لسه بتفكر مين .. بيقرا رسالة عيد الاضحى الان

ياويلي قرب يومي والكل بيضحي بدبحي وبيدوق لحمي المرسل عن خروف العيد

خروف مقدم على هجرة.. ليه لأن بلاد الغرب ماعندهمش عيد الاضحى

ياحمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنيه

واحد حلف يدبح خروف لو ابنه نجح … فلما طلعت النتيجة سألوه ابنك نجح قالهم: لا الخروف نجح.

مبروك عليك اللحمة وماتاكلش كتير ليجيلك تخمة وتمشي محتاس وضارب لخمة

بمناسبة عيد الاضحى 2018 حبيت أكون أول واحد يقولك عندكو خروف زيادة؟

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب ..كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات اثقل كل عام وهمتك للجنة تكبر

واحد اشترى خروف نحيف قاله أبوه: لية ما جبتوش تخين ؟ قال: سيبك من جسمه شوف جمال عيونه .

هلت الاعياد وبينهم افضل .. عيد الاضحى .. مبارك عليكم

أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك