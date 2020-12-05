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تراند اليوم : كشكول نتيجة التنسيق 2018 رابط بوابه الحكومه المصريه الالكترونيه للتنسيق المرحلة الاولى والثانية 2018 نتائج التنسيق حسب الاسم ورقم الجلوس

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أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في مصر جميع نتائج تنسيق المرحلة الاولى للقبول في الثانوية العامة للعام 2018 .

فقد ظهرت كافة نتائج تنسيق المرحلة الاولى للجامعات المصرية للعام 2018، حيث نضعكم بنتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام 2018 في الجامعات المصرية من خلال الرابط التالي  (اضغط هنا) والذي يحتوي على كافة نتائج تنسيق المرحلة الاولى للجامعات المصرية للعام 2018.

هذا ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة يوم الاثنين القادم الموافق 23 يوليو 2018 لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة للعام 2108 .

حيث يتم فتح المعامل المتاحة بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وللاطلاع على خريطة مكاتب التنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm

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