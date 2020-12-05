تراند اليوم : (رابط) نتيجة القبول للجامعات السودانية 2018 نتيجة القبولات للجامعات السودانية 2018 - 2019 لحظه بلحظة

بدأ طلاب الثانوية العامة في السودان بالتقديم للقبول في الجامعات السودانية للالتحاق بالفصل الدراسي ، حيث تقدموا بطلبات الالتحاق بالجامعات السودانية بعد الانتهاء من اعلان نتيجة الشهادة السودانية العامة الثانوية السودانية لعام 2018 .

حيث بدأو فى الاستعداد للتقديم الاليكترونى للجامعات السودانية للعام الدراسى 2018 - 2019، وذلك من خلال موقع القبولات الخاص بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية

حيث نتابع معكم قرائنا الكرام مراحل التقديم والقبولات للجامعات السودانية لحظه بلحظة ، ورابط الفحص المباشر لنتائج القبولات في الجامعات السودانية لجميع المتقدمين.

رابط النتيجة

http://admission.gov.sd/