تراند اليوم : معرفة نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق الجامعات 2018 حسب الاسم .. تحميل نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى كاملة

ظهرت كافة نتائج تنسيق المرحلة الاولى للجامعات المصرية للعام 2018، حيث نضعكم بنتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام 2018 في الجامعات المصرية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) والذي يحتوي على كافة نتائج تنسيق المرحلة الاولى للجامعات المصرية للعام 2018.

هذا ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة يوم الاثنين القادم الموافق 23 يوليو 2018 لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة للعام 2108 .

حيث يتم فتح المعامل المتاحة بالجامعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وللاطلاع على خريطة مكاتب التنسيق عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/UniversitiesLabs.htm