تراند اليوم : صور خروف العيد 2018 صور كبش العيد الكبير

صور خروف العيد 2018، صور خروف عيد الاضحى المبارك، قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة، يبدأ المسلمون التحضير لأضحية العيد التي يضحون بها إحياء لسنة النبي إبراهيم عليه السلام، ويصحطب الأهالي معهم أبناءهم وأطفالهم الصغار، إلى المزارع للتمتع برؤية أضاحي العيد، وهي تمثل لهم بهجة لا تُضاهى .

وأضاحي العيد متنوعة ومتعددة، فهناك من يشتري الخاروف، وكثير من الناس من يشتركون بنظام الحصص، بشراء أضحية كبيرة “العجل”، وقبل العيد بيوم أو يومان، يبدأ أصحاب المزارع، بربط الأضاحي أمام المنازل والبيوت، حيث يجتمع الكبار والصغار، أثناء نزول الأضحية من السيارة، في مظهر يبعث بالسعادة والسرور، هنا نرفق لكم باقة من صور خروف العيد .

صور خروف عيد الأضحى

الخروف من أكثر الأضاحي التي يُقبل على شراءها الناس، فالكثير منهم يفضلون لحم الخواريف، أو كما يطلق عليها “الضاني” حيث يختارونها حسب شروط ومعايير الشريعة الإسلامية .

تُعتبر الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك هي أجمل الأيام عند ملايين الأطفال في العالم الإسلامي، حيث يشعرون بالبهجة والفرحة برؤية أضاحي العيد، عندما يورنها مع أهاليهم في المزرعة، وكذلك عند جليها إلى البيت، فيقضون معظم أوقاتهم برعايتها وإطعامها وأكلها، واللعب والتصوير معها، حتى أنهم لا يرغبون بذبحها، فنجدهم يحزنون على هذا المنظر .

ورغم بشاعة المشهد عند كثير من الناس والشفقة التي يحملونها على الأضاحي التي تُذبح إلا أن ذبحها وتقديمها لوجه الله تبارك وتعالى له بهجة خاصة وأجر وثواب يسعى كافة المسلمين إلى كسبه والفوز به، وعيد الأضحى المبارك يحيه المسلمون ذكرى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي رأى في منامه أنه يذبح إبنه إسماعي، فصارح إبنه بما رآه، فما كان من إسماعيل إلا أن قال له أفعل ما تؤمر يا أبتي، وأستل سيدنا إبراهيم عليه السلام سكينا، ليذبح بها إبنه إسماعيل، لينزل الله سبحانه وتعالى كبشاً من السماء، ولهذا السسب أطلق على هذا اليوم إسم عيد الأضحى .

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وفي أيام شهر ذي الحجة، يصوم المسلمون وقفة عرفات وهي التي تسبق العيد بيوم، حيث يغفر الله سبحانه وتعالى سنة متأخرة، وسنة متقدمة، وتعتبر وقفة عرفات هي آخر أيام شعائر الحج، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات مكبرين مهللين مستغرين داعيين لله عز وجل.

وتعتبر الأضحية سنة مؤكدة عند مذاهب اهل السنة الشافعية، والحنابلية والجماعة الفقهية، ومن الأحاديث التي تدل على مشروعية الأضحية، حديث أنس بن مالك “ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما” وكذلك حديث عبد الله بن عمر “أقام النبي صلى الله عليه وسلّم بالمدينة عشر سنين يضحي”.

كما أن للأضحية شروط يجب أن تتحقق، أولها أن تكون من بهيمة الأنعام مثل : البقر والإبل والغنم، وأن يكون لها سن معين، وبغير ذلك تكون الأضحية غير جائزة، ومن الشروط أيضا أن تكون خالية من العيون وتكون ملكاً للمضحي نفسه، ولا يتعلق بها حقوق للغير، وأن تُذبح في الوقت المحدد، وأن تعزم النية، ويشترط كذلك التصدق ببعض من لحومها وهي نيئة، كل هذه الشروط التي ذكرناها يجب أن يؤخذها المضحي بعين الإعتبار لينال ثواب أضحيته كاملاً.