تراند اليوم : افلام عيد الاضحى 2018 وموعد عرضها

بدأت الحملات الدعائية لأفلام عيد الأضحى المبارك، على شاشات التلفزة العربية، ومواقع السوشل ميديا، حيث كُشفت الستار عن سلسلة من الأفلام القوية، التي يشارك في بطولتها نخبة من الفنانين والفنانات، من نجوم السينما المصرية والعربية، ويشهد هذا الموسم منافسة كبيرة بين نجمين معروفين، وهما الفنان أحمد عز الذي يشارك بفلمه “الخلية”

فيلم الخلية بطولة أحمد عز

تدور قصة وأحداث هذا الفيلم حول شخصية ضابط عمليات خاصة يتتم تكليفه بالقبض على زعيم إحدى الجماعات الإرهابية والذى يجسد دوره الفنان سامر المصري.

فيلم الكنز بطولة محمد رمضان

ستبدأ الحملة الدعائية لفيلم محمد رمضان الجديد ” الكنز” خلال الأيام القادمة، حيث أشيع في وسائل الإعلام أنه تم الإنتهاء من تصوير مشاهد فيلم الكنز، الذي سيعرض في دور السينما المصرية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

فيلم خير وبركة بطولة علي ربيع

فيلم خير وبركة من بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، حيث يعتبر هذا العمل الدرامي هو الأول لعلي ربيع في العام 2018، بعد تغيبه عن الدراما في موسم رمضان الماضي، وكان آخر عمل له هو “صد رد”، حيث شعر ربيع بأنه لم يحقق النجاح المطلوب، ما جعله يرفض الكثير من العروض في إنتظار عمل يرضي به جماهيره ومتابعيه .

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فيلم شنطة حمزة بطولة حمادة هلال

يخوض الفنان حمادة هلال سباق أفلام عيد الأضحى بفيلمه الجديد شنطة حمزة، حيث كان من المفترض أن يعرض هذا الفيلم في العيد الصغير، إلا أنه تأجل بسب إنشغال حمادة هلال في تصوير حلقات مسلسله طاقة القدر .