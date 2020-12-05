تراند اليوم : عساف بقائمة فوربس ... أشهر النجوم العرب عالميًا

الخليج 365/

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط Forbes Middle East عن قائمتها للنجوم العرب الأكثر تأثيرًا على الساحة العالمية، و تم تقسيم قائمة Top Arab Stars On The Global Stage، إلى 5 فئات، شملت العديد من نجوم مصر، لبنان، المغرب، و الممثل الوحيد لدولة فلسطين "محمد عساف".

حيث تمكن النجم الفلسطيني الشاب "محمد عساف" من اللحاق بركب الكبار من جديد، في قائمة فوربس الشرق الأوسط، و التي أطلقتها وفقًا لمعايير مختلفة لهذا العام، لتتضمن أكثر النجوم مشاركة في الأعمال الغنائية العالمية، و تقديم حفلات في الخارج، و الحصول على جوائز دولية.

علمًا بأن القائمة شهدت ابتعاد السيدة فيروز عن المنافسة ليتم إدراجها تحت فئة All Time Great، نظرًا لتأثيرها على الساحة الفنية في عمر الـ 80، إلا أنها ضمت – على التوالي - كلًا من: فرينش مونتانا "المغرب"، تامر حسني "مصر"، إليسا "لبنان"، دوزي "المغرب"، راغب علامة "لبنان"، بالإضافة إلى "كارول سماحة "لبنان"، كاظم الساهر "العراق"، نانسي عجرم "لبنان"، عمرو دياب "مصر"، رشيد طه "الجزائر"، نجوى كرم "لبنان"، و محمد عساف "فلسطين".

و اختير محمد عساف في القائمة، بعد أن أكمل 4 جولات فنية العام الماضي، لصالح الأعمال الخيرية، في حفلات ضمت الولايات المتحدة الأمريكية، و كندا، لصالح أطفال غزة. و كان محمد عساف، قد انضم إلى قائمة فوربس الشرق الأوسط للمشاهير العرب، و التي تم الإعلان عنها العام الماضي، حيث وقع اختيارهم على محبوب العرب، نظرًا لشعبيته الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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