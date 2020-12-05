تراند اليوم : صور عيد الاضحى 2018 احلى صور العيد الكبير بتقنية عالية

صور عيد الاضحي، احلى صور العيد الكبير بتقنية عالية، أيام قليلة ويستقبل المسلمون عيد الأضحى المبارك بالتكبيرات والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، حيث تتزين مواقع التواصل الإجتماعي بصور وأغلفة عيد الأضحى المبارك المكتوب عليها عبارات تهنئة بالعيد، يتفاعل معها المسلمون، بتقديم التهاني والتبريكات والدعوات والأمنيات الصادقة لبعضهم البعض .

ويُبدع مصممي الفوتو في تصميم صور عيد الأضحى المبارك، ليستخدمها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وعموم المسلمون، ممن ينتظرون فرحة العيد الكبير، هنا نرفق لكم ألبوم صور عيد الاضحى المبارك 2018، وأحلى صور العيد الكبير بتقنية عالية .

صور عيد الاضحى المبارك 2018

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر المبارك ويصادف يوم 10 ذي الحجة بعد إنتهاء وقفة عرفة التي يصومها المسلمون فوزا بثوابها وأجرها، حيث تغفر سنة تأخرت وسنة قادمة، وفي هذا اليوم المبارك يقف المسلمون في مظهر رهيب على جبل عرفات لتأدية مناسك وشعائر الحج، وينتهي عيد الأضحى المبارك يوم 13 ذو الحجة .

ويوافق عيد الأضحى المبارك اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي يحمل خير أيام السنة التي شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بفضلها، وأقسم الله تبرك وتعالى بها في كتابه العزيز، وفي هذا اليوم المبارك يحتفل المسلمون في كل مكان بهذه المناسبة العظيمة، في جميع أنحاء العالم الإسلامي والعالم، وتمتد أيام العيد حتى 13 ذو الحجة، حيث يُنهي الحجاج مناسكهم قبل اليعد بيوم واحد، وهو آخر ايام الحج، حيث تكون ذروة الحج بـ 9 ذو الحجة، ويكون آخر يوم لأداء مناسكه الذي يصعد فيه الحجاج إلى جبل عرفات .

وتبدأ إحتفالات العيد الكبير بتأدية صلاة العيد في فجر اليوم الأول منه، حيث تستمر أيام العيد أربعة أيام، وتصلى صلاة العيد في العراء خارج المسجد، وهي تجوز داخل المسجد أيضاً، وبعد الصلاة يذهب المسلمون لذبح أضاحيهم تطبيقا لكلام الله عز وجل “إنا أعطيناك الكوثر ،فصلّ لربك وانحر”

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وللعيد الكبير فرحة لا تُضاهى، وخصوصاً عند الصغار، الذين يستمتعون برؤية أضحاحي العيد الكبير، والتكبير في المساجد، والذهاب مع أهليهم لزيارة أقاربهم وأرحامهم .

عرضنا لكم باقة صور عن عيد الاضحى المبارك، يمكنكم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إحتفالا بقدوم العيد الكبير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .