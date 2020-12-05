تراند اليوم : عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب 2020

عدد الطلاب المقبولين بكليات الطب 2020 ، كشفت مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 أن ما يقرب من ٢٤ ألف طالب بعد زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالطب، كما يتنافس طلاب الشعبة الهندسية فى هذه الشريحة على ١٨ ألف مكان فى كليات الهندسة، ويتنافس طلاب الشعبة الأدبية فى هذه الشريحة على ٥ آلاف مقعد.

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق كلية طب الاسنان للعام الدراسي 2020 / 2021 في الجامعات الحكومية ، بحد أدنى 98.29% لطلاب الثانوية شعبة علمي علوم، بالمجموع التالي في المحافظات:

– طب أسنان القاهرة 403 .

– طب أسنان الزقازيق 403.

– طب أسنان المنيا 403.

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– طب أسنان بنى سويف 403.

– طب أسنان أسيوط 403.

– كلية طب أسنان الفيوم 403.

– كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.

– كلية طب أسنان طنطا 403.

– طب أسنان كفر الشيخ 403.

– كلية طب أسنان المنصورة 403.

– طب أسنان جنوب الوادي 403.

– كلية طب أسنان عين شمس 403.

-كلية طب أسنان الإسكندرية 403.

تنسيق كلية الطب البشري

كلية طب طنطا : 98.6%

كلة طب سوهاج : 98.6%

كلية طب المنصورة: 98.9%

كلية طب أسوان: 98.4 %

كلية طب بنى سويف: 98.4%

كلية طب القاهرة: 98.6%

كلية طب جنوب الوادى: 98.6%

كلية طب الزقازيق: 98.6%

كلية طب المنوفية: 98.9%

كلية طب عين شمس: 98.6%

كلية طب الإسكندرية: 98.6%

طب قناة السويس: 98.6%

كلية طب بنها: 98.6%

كلية طب المنيا: 98.6%

كلية طب كفر الشيخ: 98.6%

كلية طب حلوان: 98.6%

كلية طب بورسعيد: 98.5%.

كلية طب أسيوط: 98.5%