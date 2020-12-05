تراند اليوم : علوم للجميع نتائج التاسع حسب الاسم ،،، نتائج التاسع 2020 حسب المدرسة

نتائج التاسع 2020 حسب المدرسة علوم للجميع نتائج التاسع حسب الاسم نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب، موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2020. بداية من حلب، إدلب، الحسكة، دير الزور، حماة، حمص. رابط نتائج التعليم الاساسي في سوريا 2020 نهاية السنة الدراسية 2020/2019 حيث اعلنت وزارة التعليم بسوريا نتائج التاسع بعد الانتهاء من تصحيح وتدقيق ورصد درجات الطلاب المتقدمين لاختبارات نهاية السنة الدراسية 2020/2019 من جميع المراحل المرحلة الاساسية والاعدادية والشرعية وابدت سعادتها من مرور الاختبارات دون اي مشاكل فكانت الاختبارات جيدة ولم تشهد اي معارضات كما وكانت النتائج مرضية جدا واعلى من مستوى العام الماضي وبلغت نسبة النجاجا 66% بالعلم الماضي ومن المتوقع ان ترتفع بشكل ملحوظ بهذا العام. رابط نتائج التعليم الاساسي في سريا للسنة الدراسية 2019/2020 للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال رقم الاكتتاب والاسم سندرجه لكم متابعينا الاعزاء من خلال موقعنا لتتمكنوا من معرفة النتائج باسرع وقت ممكن وطريقة الاستعلام عن نتائج التعليم الاساسي عر موقع وزارة التعليم بسوريا.

اعلنت وزارة التربية والتعليم بسوريا عن الانتهاء من تصحيح وتدقيق اوراق اختبارات نهاية العام والتي بلغ طلابها بكافة المراحل التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قرابة 281 ألف طالب وطالبة بكافة المحافظات ويمكن للطلاب جميعا من الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع الوزارة والرابط المدرج .

اولا بعد الدخول على رابط الاستعلام بوزارة التعليم سوريا الخدمات الالكترونية.

يحدد المستولى الدراسي تعليم أساسي.

من ثم يختار المحافظة التي تنتمي اليها المدرسة.

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ادخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

من ثم ابدأ البحث فتظهر نتيجة الطالب.

رابط نتائج التعليم الاساسي الصف التاسع :

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه

http://moed.gov.sy/site/

2) موقع علوم للجميع:

https://www.3lom4all.com/syria-results/