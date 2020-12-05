تراند اليوم : تنسيق الطب العسكري 2020

يمكنكم التعرف الان على تنسيق الطب العسكري 2020 ، كلية الطب العسكرية 2020 من اعرق الكليات العسكرية بالقوات المسلحة المصرية التي تخرج أطباء عسكريين حاصلين على درجة البكالريوس في الطب لإعداد وتأهيل دفعات جديدة من الأطباء العسكريين وفقاً لأحدث العلوم الطبية عالمياً بما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة للمجتمع والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للقوات المسلحة تم بناء كلية الطب بالقوات المسلحة المصرية بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013 الصادر من رئيس الجمهورية تُعد كلية الطب بالقوات المسلحة أحد مراكز الدراسات والأبحاث الطبية و العلوم المساعدة للقوات المسلحة.

شروط التقديم للالتحاق بكلية الطب العسكري 2020

1) لابد ان يكون المتقدم للالتحاق بكليه الطب العسكري حاصل علي الشهادة الثانوية العامه القسم العلمي علوم او انه حاصل علي شهادة الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

2) ان لا يزيد سن الطالب المتقدم للكليه الفنيه العسكريه في شهر 1/11 عن 21 سنه .

3) ان لا يقل مجموع الطالب المتقدم للالتحاق بالكليه الفنيه العسكريه في فالثانويه العامه او الازهريه عن 97%فيما اكثر من ذلك.

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مده الدراسه في كليه الطب العسكري 2020 ست سنوات يدرس فيها الطالب:-

1) مواد العلوم الطبيه.

2) مواد العلوم الإدارية والإنسانية.

3) مواد العلوم عسكرية العامة.

شرح الأقسام العلمية التى يتم تدريسها بكلية الطب العسكري بالقوات المسلحة اثناء فتره الدراسه :-

أقسام العلوم الطبية التي يتم تدريسها للطلاب بكليه الطب العسكري 2020

التقديم لكلية الطب العسكري 2018 شروط التقديم

1) قسم تشريح وأجنة.

2) قسم الأدوية.

3) قسم الفسيولوجي.

4) قسم الطفيليات.

5) قسم الهستولوجى.

6) قسم الميكروبيولوجى والمناعة.

7) قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية.

8) قسم الطب الشرعي والسموم.

9) قسم الباثولوجى.

10) قسم طب المجتمع والبيئة والصناعات.

ثانياً العلوم الطبية العسكرية التي يتم تدريسها للطلاب في كليه الطب العسكري 2020

1) قسم طب الطيران والفضاء .

2) قسم الطب البحري والأعماق

3) قسم طب الميدان والكوارث .

ثالثاً قسم علوم أساسية يتم تدريسها للطلاب بكليه الطب العسكري 2020

1) قسم لغة إنجليزية .

2) قسم حاسب آلى .

واخيرا قسم العلوم العسكرية والإنسانية ( الإجتماعية ) يتم تدريسها للطلاب بكليه الطب العسكري 2020

ويمنح خريج كليه الطب العسكري درجة البكالوريوس في الطب والجراحة… وشهادة إتمام الدراسة العسكرية ويسمح لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة استكمال الدراسات العليا في الطب (دبلومه والماجستير والددكتوراة) من كليات الطب في الجامعات المصرية.

مميزات الالتحاق بكلية الطب العسكري بالقوات المسلحه المصرية 2020

1) يتاح لطلاب كليه الطب العسكري مميزات كثيره ومنها الاقامه في سكن والتغذيه وتوفير الزي الخاص بالطلاب اثناء فتره التعليم

2) يتم توفير رعايه طبيه كامله ومتطوره ويقوم بذلك مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات العسكريه

3) يتم توفير كثيرر من الوسائل التي تساعد علي تنميه الانشطه لدي الطالب اثناء فتره الدراسه في كليه الطب العسكري مثل الانشطة الرياضية والعلمية.

4) يمارس الطالب الملتحق بكليه الطب العسكري انشطه رياضه بجميع انواعها المختلفه كما تتيح لهم فرصه الاشتراك مع الانديه والمنتخبات ويقوم الطالب بالخروج والاشتراك معهم.

5) يتم تدريس للطلاب في كليه الطب العسكري العلم باحدث الطرق والاساليب والانظمه المتطوره كما يحصل الدارس علي بكالريوس في تخصصات محتلفه ف يكليه الطب العسكري.

6) تتيح كليه الطب العسكري فرصه سفر للطلاب المتفوقين الاوائل لتلقي العلم في الدول الصديقه.

7) يتم الاشتراك لك في الاسكان الخاص بالقوات المسلحه مما يوفر لك سكن مناسب بعد التخرج من كليه الطب العسكري

8) كما يستفيد الطالب من جهاز الخدمات العامه للجيش

9) يصرف للطالب مصروف جيب رمزي اثناء فتره الدراسه كما يمنح الطالب الدارس بعد التخرج درجه الملازم

10) كما يعامل من يتوفي او يصاب بالعجز او يستشهد اثناء فتره الدراسه بالكليه الفنيه العسكريه معامله الظابط من حيث التعويض والمعاش .