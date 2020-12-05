تراند اليوم : تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 نتيجة تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 واسعار و مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي الجديد 2020-2021 بعدما نشرت الجامعة أسعار مصروفات الكليات الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعد زيادتها عن العام الماضي ، حيث نوضح لكم بالتفصيل الحد الادني لدخول الكليات في جامعة مصر الخاصة ، كذلك مواعيد التقديم والاوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة والثانوية الازهرية والشهادات المعادلة.

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد وافق على قواعد وضوابط نظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام 2020-2021 كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع واعلن المجلس ان الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى).

بينما وصل الحد الادني لدخول كلية الهندسة الخاصة الي 80% ، 70% كليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتى (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، اما بالنسبة لكليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام) فالحد الادني لدخولها هو 65 % ، بينما اقل مجموع لدخول الكليات الخاصة في مصر هو 55% باقى الكليات.

تعرف علي مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021 العام الدراسي الجديد

اقرأ أيضاً

مصاريف كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا العام الدراسي الجديد 2020-2021 و أسعار كلياتها بالتفصيل

وحسبما نشرت جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا قائمة مصاريف الكليات الخاصة التابعة لها عن العام الدراسي الجديد 2020-2021 كالتالي مع العلم المصاريف هي في السنة الواحدة :-

– مصاريف كلية الطب البشرى في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020-2021 هي 85 ألف جنيه.

– مصاريف كلية طب وجراحة والفم والأسنان: 64 ألف جنيه .

– مصاريف كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى: 52 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلاج الطبيعى: 45 ألف جنيه.

– مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 وصلت الي 30 ألف جنيه.

– مصاريف كلية العلوم التطبيقية: 22 الف جنيه لقسم العلوم الطبية، 18 الف جنيه لقسم التمريض.

– بينما وصلت مصاريف كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2020 الي 45 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الإعلام لغة عربية: 21 ألف جنيه، كلية الإعلام لغة إنجليزية: 23 ألف جنيه، كلية الإدارة والاقتصاد لغة عربية: 21 ألف جنيه وكلية الإدارة والاقتصاد لغة إنجليزية: 23 ألف جنيه.

– مصاريف العام الدراسي الجديد في كلية تكنولوجيا المعلومات: 22000 جنيه.

– مصاريف كلية اللغات والترجمة الخاصة في جامعة مصر للعلوم بعد زيادة اسعارها هي 20 ألف جنيه.

– مصاريف كلية الآثار والإرشاد السياحى: 15 ألف جنيه، واخيرا كلية التربية الخاصة: 15 آلاف جنيه.

كما تقدم الجامعة خصومات على مصاريف الكليات الخاصة بها للطلاب المتفوقين بنسبة تصل إلى 15 % حسب مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة العربية والاجنبية ، كما يستطيع الطلاب التقديم على منحة كاملة لإدارة الجامعة ويتم التحديد حسب حالة كل طالب وعدد الأماكن الخالية بالكليات.