تراند اليوم : تفسير حلم حريق البيت لابن سيرين ! !

تفسير حلم حريق البيت لابن سيرين، يراودنا في منامنا أحلام مزعجة تحتاج إلى تفسير من أجل الإطمئنان وذوال القلق الذي أصب صاحب هذا الحلم، رغم أن الأحلام تبقى من أفعال الشياطين، إلا أن قباحتها، تستدعي الفضول لدى صاحبها بالإطلاع على تفسيراتها .

وفي وطننا العربي، خرج لنا نخبة من شيوخ وعلماء التفسير، من يفسرون الأحلام الجميلة والمزعجة حسب الطرق التي ظهرت في الحلم، فيؤخذون من الحالم تفاصيل وافية، لتفسير الحلم بالشكل الصحيح، حيث أن الحلم لا يكون في مسلك احد، وإنما يكون بعدة مسالك، يتوجب ذكرها، كي يتسنى على الشيوخ تفسيرها بدقة، في هذا الطرح نذكر تفسير حلم حريق البيت لابن سيرين .

تفسير حلم حريق البيت لابن سيرين

يقول إبن سيرين في تفسير حلم حريق البيت لابن سيرين، أن من رأى منزله أو بيته يحترق في المنا، فهذا يدل على حدوث كارثة في المكان الذي رآه يحترق، حيث يُعتبر الحريق بالمجمل هو كارثة، أما من رأى على باب بيته شعلة من النار بدون دخان فسوف يحج، والنار المضيئة النافعة هي قرب من السلطان وامن للخائف، ومن خرجت النار من بيته ظفر بتجارة أو ولاية

إذا رأيت منزلك يحترق فهذا يشير إلى حاجتك للقيام ببعض التغييرات، والنار بشارة وإنذار وحرب وعذاب وسلطان وحبس وخسارة وذنوب وبركة ومن رأى ناراً ولها شرار ولهب يحرق الأشجار ولها صوت وجلبة فإنها فتنة يهلك منها عالم من الناس على قدر ما أحرقت.

أما من رأى منزل يحترق فإن ذلك تحذير من أمور خطيرة في حياتك من الضروري أن تقومي بالتخلي عنها، ومن يرى إشتعال النار في المنام دليل خير وبشارة و غنى وعز إذا كانت مضيئة في منزله، ومن رأى منزله يحترق، فإن منزله يدل عليه، فلذلك هذا الحلم يرمز إلى حدوث تحوّل شخصي لك سواء كان داخلي أو خارجي، وإن أخمد النار في وسط بيته وجاءت رياح أعادت إشعالها فهذا يُعني لصوص سيقومون بسرقة المنزل .