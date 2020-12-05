تراند اليوم : تفسير حلم الخطوبة للمتزوجة! !

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يرواد كثير من النساء المتزوجات حلم الخطوبة في المنام، رغم انها متزوجة، فيدخل في عقلها التساؤل حول تفسير مثل هذا الحلم، هل هو خير ام شر، لهذا تتجه كثير من النساء الحالمات الى شبكة الانترنت للبحث عن احلام كحلمها لمعرفة التفسير الخاص بها، فالاحلام ربما تكون كرؤية وربما تكون اضغاث احلام، فيمكن ان يكون العقل الباطن قد شكل هذا الحلم بناء على احداث حدثت في اوقات الاستيقاظ، واما ان كانت هذه احلام فسوف نقوم بالبحث عن التفاسير الخاصة بهذا الحلم تفسير حلم الخطوبة للمتزوجة عند النابلسي وابن سيرين وغيرهم من شيوخ التفسير.
تفسير رؤية الخطوبة للمتزوجة
تفسير الحلم بالخطوبة للمراة المتزوجة يحمل العديد من التفسيرات والدلالات التي يجب على من تكرر عليه هذا الحلم ان يعلم علما تاما بالتفسير الصحيح لهذا الحلم، ومن الضروري الانتباه في تفسير مثل هذه الاحلام .
- خطوبة المتزوجة كما ذكرنا يؤول على الإنجاب و الرزق اما ان يكون مال او وظيفه او اطفال
- تدل رؤية الخطيب في المنام على الطهارة والخشوع والتوبة من الذنوب والبكاء وعلو الشأن وطول العمر والصلة بأمراء المؤمنين ويدل الخطيب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدل على الأفراح والاجتماع في الموسم فإن رأته امرأة عزباء تزوجت خاطب كذلك وكذلك إن رآه الرجل الأعزب دل على سعيه في الخطبة لنفسه وإن رأى أنه صار خطيب وكان ممن يليق به المناصب وتولى منصب يليق به على قدره فإن قام في المنام بشروط الخطابة كان معان على ما يتولاه فإن لبس البياض عوض السواد ارتفع قدره ودر رزقه وإن لبس الأسود ولم يخطب أو كان في المنام جالس يسود على أقرانه أو تنزل به آفة يفتضح بها
- والرؤيا تدل علي رزق سياتي لك و امر ستحمدي الله عليه كثيرا وتشكريه
- إن خطبت وبدأت بتصميم المنزل وبنائه فهذا يدل على اقتراب الزواج وإن كان المنزل في الحلم نوافذه مفتوحة فالأمر يدل في الواقع على انفتاح باب رزق أمامك.
- من رأى في الحلم أنه يتقدم لخطبة امرأة متزوجة فهو يجب أن يكفر عن أشياء سيئة قام بها وأما إن كانت الحالمة امرأة ورأت نفسها مخطوبة أم حلمت حتى أنها في حفلة خطوبة فهذا يشير الى أن العريس الذي سيتقد لها لا يناسبها وسترفضه. ومن ناحية الشاب إن رأى نفسه أنه خاطب أم يتقدم لخطبة فتاة فهذا يعني أن كثيرين لا يحبونه وليس موضع إعجابهم.
- إن رأت الفتاة في المنام أنها تحضر مشروع خطبتها أو حفلة الخطوبة التي ستقوم بها فالأمر يشير الى أنها ستتزوج من رجل صالح ولكن من دون احتفال أو تنظيم فرح كبير، وإن كانت الخطوبة في يوم جمعة وعرفت ذلك في الحلم فالأمر يشير الى نعمة وخيرات كثيرة.
- من رأى في الحلم أنه يخاطب فتاة عزباء ويخبرها بأمر ما فهذا يدل على أنه يرغب بأن يخطبها ويتزوجها، ومنخطب امرأة في المنام وكانت هي موافقة على الخطوبة فذلك يشير الى حد بعيد أنه قد يتزوجها في الحياة الواقعية ويأخذها امرأة له.
- إن الحلم بالخطوبة يعكس بطريقة غير مباشرة حاجتك إلى العاطفة ورغبتك بالزواج أو إقامة علاقة. كما قد يكون ناجم عن محاولاتك الكثيرة لحلّ مشكلات الشعور بالوحدة التي تنتابك وتؤرقك باستمرار. وفي المقابل يرمز حلم الخطوبة إلى الإلتزام والرغبة بالشعور بالأمان، فإذا كنت غير متزوجة يمكن ترجمة حلمك على أنه نابع من رغبتك في الحصول على نوع معين من الإلتزام.
- إذا حلمت أنك تُخطبين لوالدك، فهذا يعني أنك تفتشين في الشريك على من يشبه والدك ويكون عطوف عليك تماماً مثله ويعتني بك. أو ربّما أنت لا تحصلين على عناية والدك بشكل كاف، أو أنك ابتعدت عنه فجأة وتشتاقين إليه، عندها يعكس حلمك الرغبة في ملاقاته والإستمتاع بعطفه الوالدي وعنايته. أمّا إذا رأيت في منامك أنك تفسخين خطوبتك من أحدهم فهذا يشير إلى اتخاذك قرار متسرعا وغير حكيم في مسألة مهّة تخصّك.
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