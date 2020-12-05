تراند اليوم : تفسير حلم الشعر الطويل للرجل ! !

يتسائل الكثير من الأفراد حول تفسير العديد من الأحلام التي تراود الرجال والنساء والكبار والصغار على الحد سواء، وإننا في هذا المقام لنتفق على تقديم تفسير حلم الشعر الطويل للرجل، حيث من الامور الغريبة التي تاتي لبعضنا في المنام هو ان نحلم بشعر طويل كشعر النساء، هذا الامر الذي يجعلنا نشعر بشعور غريب في داخلنا، لهذا يبادر الكثير بالبحث عن مواقع تفسير الاحلام، او القيام بسؤال شيوخ العلم او الرجوع لكتب التفسير لمعرفة دلالات وتفسيرات مثل هذه الاحلام، حيث ان هناك احلام تكون دالة على الخير وبعضها يدل على الشر، فجوانب الحلم هي التي تحدد التفسير الصحيح له، لهذا سنشارككم بتفسير حلم الشعر الطويل للرجل حسب شيوخ التفسير .

تفسير الشعر الطويل للرجل

ان رؤية الرجل للشعر الطويل في منامه سواء كان مثل شعر المراة او لا، له عدة تفاسير ودلالات حسب كتب التفسير وبعض المشايخ الحديثين في تفسير رؤية الشعر الطويل بالمنام، لهذا سوف نشارككم بعض هذه التفاسير لمعرفة ما يؤول اليه الحلم وهو كالتالي.

رؤيا شعر الرأس في المنام مال وطول عمر ، فمن رأى شعر رأسه طال فإن عمره يطول . وإن رأى أن شعره السبط أصبح جعداً فإنه يتضع ، وإن كان العكس فيتفرق مال رئيسه . وقيل جمة الشعر ماله ، وإن كان فقيراً فهي ديونه التي عليه ، وإن صار له في المنام شعر جعد دل على التعويض بالمال أو من الأزواج أو الملابس .

ومن رأى : شعره طويلا فإن ذلك محمود خاصة في النساء ، والضفائر دليل الديون على الإنسان ، وإزالة شعر الشارب والإبط دليل على قضاء الديون وذهاب الهم وإتباع السنة ، وضفر الشعر يدل على إتقان الأمور وحفظ المال .

ومن رأى : شعره نبت في غير محله أصابه هم ، وحلق شعر الرأس في زمن الحج يدل على الأمن . وقيل نتف الشعر يدل على وفاء دين الرائي ،

وإذا رأى الجندي أن شعره طال زاد سلاحه.

ومن رأى : شعره كشعر الفرس فيقبض عليه إن كان لصا ً.

ومن رأى : شعره صار كشعر الخنزير أصابته شدائد ، وكثرة الشعر للمهموم زيادة في همه ، وكثرة للمسرور زيادة في سروره ، وسواد شعر المرأة يدل على محبة زوجها لها ،

فإن رأت أنها كشفت شعرها فإن زوجها يغيب عنها ،

وإن رأت أنها لم تزل مكشوفة الرأس فإن زوجها لا يرجع إليها ، وإن لم يكن لها زوج فإنها لا تتزوج أبداً ، وطول شعر الإبط دليل على نيل الحاجة وصحة دين صاحبه وكرمه ،

فإن كان فيه قمل دل على كثرة العيال .

ومن رأى : شعر رأسه قد نقص فهو هم . وإن رأى أحداً ينتف من شعره فإنها مصيبة في مال .

ومن رأى : أنه دهن شعره بدهن فهو زينة له .

ومن رأى : أنه يفلي رأسه فإنه يطلع على بعض عيوبه .

ومن رأى : الشعر ينبت في أماكن لا ينبت فيها الشعر فإن الدين يكثر عليه ، وإن نبت الشعر في كفه فتلك منفعة . وربما دل شعر الرأس على الزرع والمال والجاه والزوج للمرأة العازبة والزوجة للرجل العازب.

وإن ضفر شعره دل على جمع المال ، وإن أخرج القمل من رأسه دل على إخراج المفسدين من أرضه . وربما دل حسن الشعر على الأعمال الصالحة.

وإن ضفر شعر المرأة وكانت مريضة ماتت ، وشعر الرجل زينة له ووقاية ومال دائم .

وإن رأى شعر جسده أبيض وكان غنياً ناله خسران في ماله.

وإن رأت المرأة أن شعرها براق فاحم فهو استغناؤها بمال زوجها .

ن نبت شعر في كتفه فإنه ينال منفعة ومطلبا يريده، وكلما طال زادت منفعته.

ومن يرى أن شعره يطول ويقوم بنتفه فهو سيصاب بمصيبة كبيرة، ومن يرى بأن الشعر ينبت في أماكن لا يخرج في الشعر الطويل فإنه سيكثر عليه الدين ومال الناس وإن أمسكه بيده فإنه سيطالبون بديونهم عليه أو قد يذل إذا نتفه.

ومن كان غنيا ورآى شيب في شعره فهو خسران لماله أو بعضه.

وللمرأة إن كان شعرها شيب فهو الحزن وإن كان براقا للمتزوجة فهو غنى لها وسعادة بمال زوجها.

بهذا القدر نكتفي ونعلن أننا قد انتهينا من تثديم التفاصيل الكاملة التي تخص تفسير حلم الشعر الطويل للرجل، وإننا في موقع “وطن” قد كنا ولا زلنا المهتمين الأكبر في كل الشؤون الخاصة باهتمامات الأفراد، فكونوا معنا.