تراند اليوم : حقيقة نية الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد!!

أول تعليق رسمي سعودي على نية الأمير محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد

الرياض/ الخليج 365

نفى وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلامية عالمية عن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر الشبانة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر اليوم قال فيها: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما. فحقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، أمس السبت، تقريرا تحدثت فيه عن رغبة بن سلمان في شراء نادي الشياطين الحمر، وذكرت أن قيمة العرض السعودي للصفقة المزعومة بلغت 3.8 مليار جنية إسترليني أي حوالي 4.9 مليار دولار.

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