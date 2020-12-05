تراند اليوم : سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني .. الجنيه السوداني مقابل الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ،وإرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الاربعاء في تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الإثنين وذلك للتعاملات النقدية والتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية، وبسعر الثلاثاء يسجل الدولار رقماً قياسياً جديداً مقابل الجنيه السوداني .

يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 71.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 87.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 18 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 70.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 86.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 17 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 69.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.40 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 14 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 85.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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