تراند اليوم : تفسير الاحلام لابن سيرين حرف الميم

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وعموماً الحيض في الحلم يحمل تفسيرات إيجابية لك ولكن قد يعتمد علي نمط حياتك الروتيني في بعض الأوقات خيبة أمل، كما أن الحيض في الحلم يمكن أن يظهر للرجل في الأحلام وفي هذه الحالة يدل علي فقدان الطاقة أو صعوبة تقبل أمر معين في حياتك في حالة تكرار هذه الأحلام للنساء يكون إشارة إلي الرغبة في الشعور بالأمومة .

كما تري هناك معاني متعددة للحيض في الحلم والتفسير الرئيسي له هو التعبير عن الجانب الإبداعي لشخصيتك بالرغم من أنه إشارة بسيطة إلا أنه يحمل معاني مدهشة . فالحلم أحد أسرار الحياة .وفي حالة حلم المرأة في سن اليأس بالحيض يشير إلي الخوف من نهاية الشعور بالحيوية .

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تفسير الحيض في الحلم :

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