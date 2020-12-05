تراند اليوم : خيط حرير ٢٤ .. مسلسل خيط حرير ٢٤ الرابعة والعشرون كاملة HD

خيط حرير ٢٤ مشاهدة وتحميل مسلسل خيط حرير ٢٤ ،وتدور أحداث المسلسل حول بنت تسمى مسك وهى فقيرة وتحاول مساعدة والدها في مصارف المنزل وتعيين في إحدى شركات كبار رجل الأعمال تجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة .

ويتزوجها سرا بدون علم والدتة التى تريد منع هذا الزواج خاصة بعد علامها بحمل مسك ثم تنقلب على ابنها تمنعة من السفر ويعود لها وتقوم باجهاد مسك واستئصال الرحم عن طريق دكتور مجدى وتتصاعد الأحداث حيث تعود مسك بعد ما أصبحت غنية للانتقام منهم

وتدور أحداث العمل في إطار درامى اجتماعى لا يخللو من التشويق تأليف محمد سليمان عبد المالك من إنتاج سيرنجى تامر مرسى من إخراج إبراهيم فخر 2020.

ومسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة ويشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعرض المسلسل الجديد للفنانة مي عزالدين من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع الساعة 7:45 مساءً على قناة ON ويعاد الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.

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