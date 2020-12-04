طلاق تيم حسن من وفاء الكيلاني .. حقيقة أم إشاعة؟

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، على الأنباء التي تتحدث عن انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، من الفنان السوري تيم حسن.

ورغم التفاعل الكبير على مواقع التواصل عن حصول طلاق بينهما، إلا أن الطرفين التزما الصمت وعدم التعليق على هذه الأخبار.

واعتبر البعض انتشار هذا الخبر مفبركاً وبمثابة ضجة إعلامية تأتي بالتزامن مع عرض مسلسل "الهيبة – الرد" وهو من بطولة حسن والاتتقادات التي تلاحق العمل.

كما يتزامن في الوقت نفسه مع عرض برنامج "السيرة" للكيلاني على قناة "أبو ظبي"، والذي لم يستطع أن يحظى باهتمام إعلامي كما كان يحصل سابقاً مع برامحها رغم استضافتها لكثير من نجوم الصف الاول، وأنّه نوع من لفت الانظار لا أكثر.

وبالعودة إلى خبر الطلاق، فإنه حتى الآن لا شيء مؤكداً، إلا أنّ بعض المصادر يشير إلى أنّ هذا الزواج يمر منذ فترة بخلافات تصل إلى حد الجفاء والانفصال، إلا أنّه يتم في كل مرة حل هذه الخلافات وتجاوزها، ولكن في الفترة الاخيرة زادت حدة هذه الخلافات والتي سببها غيرة الكيلاني الشديدة على تيم، إضافة إلى أنهما لا يلتقيان دائماً، حيث تمضي الكيلاني أكثر وقتها في مصر من أجل استكمال تصوير حلقات برنامجها "السيرة"، فيما تيم مستقر في دبي.

وتعاني الكيلاني مشاكل مع طليقها اللبناني بسبب حضانة الاولاد، حيث يرفض والدهما رفضاً قاطعاً أن يسافرا معها، وأصدر حكم منع سفر لهما ويعيشان معه، فيما ترغب الكيلاني بأن يعيشا معها، على أمل الانتقال إلى الولايات المتحدة الاميركية حيث كانت تخطط سابقاً بالاستقرار هي وتيم حسن هناك. وفق موقع النهار

وكانت انتشرت قبل أسبوعين أخبار عن طلاق تيم ووفاء بعد عرض حلقة "السيرة" التي استضافت فيها الفنان حسين فهمي، وقالت: "ليه يارب مخلقتش كل الناس زي حسين؟". الامر الذي أثار كثيراً من الاستهجان، متسائلين اذا كانت الكيلاني المتزوجة من الوسيم تيم حسن تقول مثل هذا الكلام، فماذا تركت للاخريات؟ واعتبر كلام وفاء اشارة إلى طلاقها من تيم حسن.

جمهور الكيلاني وحسن اعتبر أن الخبر مجرد شائعة، وخصوصاً أنّ الكيلاني منذ فترة قامت بدعم ورد ابن تيم حسن من أجل تحقيق حلمه، ونشرت الفيديو عبر حسابها في "إنستغرام"، وطلبت التصويت له، كما دعمت تيم حسن عند بدء عرض مسلسل" الهيبة- الرد" ونشرت "البوستر" الدعائي للمسلسل وعلقت عليه "وسع للكبير".

وفي ذات السياق، فاجأ الصحفي اللبناني المثير للجدل إيلي باسيل الجمهور، مساء الأربعاء، بنشر أنباء عن انفصال النجم السوري تيم حسن، عن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

ونشر إيلي باسيل صورة لحسن والكيلاني عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليها بأنه تلقى معلومة مؤكدة، أن وفاء الكيلاني كانت متواجدة في البنك الأهلي المصري بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحصلت على تحويلة مالية من زوجها تيم حسن في دبي، وقيمتها 100 ألف دولار كمؤخر للطلاق الرّسمي. وحتى الآن، لم يعلق الثنائي على شائعات طلاقهما التي انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة ليوم الأربعاء.

وفي محاولة للتأكد من صحة الخبر عبر التدقيق في حساب الاعلامية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لم يتضح أي شيء، وتبين أنها ضغطت زر الاعجاب قبل ثلاثة أيام فقط على تغريدة كتبها زوجها النجم السوري تيم حسن عن مسلسله الذي يعرض حاليًا “الهيبة الرد”، وقبل أيام قليلة ضغطت زر الإعجاب على تعليقات الجمهور، حول نجاح زوجها بدور جبل شيخ الجبل بالجزء الرابع من الهيبة. واللافت أن الممثلة السورية ربى السّعدي، دخلت على الخط، وعلقت على منشور إيلي باسيل مهاجمة إياه، وكتبت: “شو الفكرة من فضح الحياة الشخصية للفنان!”، ليرد عليها إيلي باسيل بتعليق مستفز: “إنك تتعلمي تصيري نجمة ويتحقق حلمك بانو نصير نحكي فيكي وعن حياتك يا حلوة”. يشار أن االثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني، قد تعرضا للعديد من شائعات الانفصال سابقًا. وفق موقع خبرني

والجدير بالذكر أن النجم السوري تيم الحسن، كان قد عقد قرانه على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في أيار/ مايو عام 2017، بعد انفصاله عن زوجته السابقة، الممثلة السورية ديمة بياعة، وأثار خبر ارتباطهما بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ لم يكن أحد على علم بعلاقتهما. وكشف طليق وفاء الكيلاني رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل، عن تصريحات صادمة آنذاك حول زواجها من تيم حسن. وذكرت تقارير صحفية، أن طليقها صرّح لإحدى المجلات العربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سرًا لمدة عام قبل إعلان زواجهما.