تراند اليوم : الهيبة الرد حلقه ٢٦ .. الهيبة الرد الحلقة ٢٦ كاملة السادسة والعشرين HD الهيبه الرد الحلقه 26 برستيج

الهيبة الرد حلقه ٢٦ مسلسل الهيبة الرد الحلقة ٢٦ كاملة السادسة والعشرين، أحداث جديدة ومشوقة في قرية الهيبة مع بداية الحلقة 26 من الجزء الرابع على شاشة «إم تي في» اللبنانية.

وبدأت الأحداث مع تقصي والدة جبل عن حياة سناء وسبب وفاتها وعن قصة زواجها وسرفها للامارات ووجود طفلة لها ، وعن وقوف زيدان وراء طلاقها وفكرة سفرها.

زيدان قام بتبديل شحنة المخدرات بمتفجرات ، وتفجيرها برجال جبل فور ايقافها من جبل وأتباعه.

وتسبب الانفجار بموت العديد من رجال جبل والهيبة.

المسلسل بطولة جبل شيخ الجبل (تيم حسن) وشقيقه صخر (أويس مخللاتي) ووالدته أم جبل (منى واصف) وشقيقته روزينا لاذقاني (منى) وابن عمّه شاهين (عبدو شاهين) إضافة إلى رئيس حرسه الأمني واليد اليمنى له أبو علي (ناظم عيسى).

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