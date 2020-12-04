تراند اليوم : الدراما الاجتماعية "القاصرات" على " MBC دراما "في رمضان تعالج قضية زواج القاصرات

الدراما الاجتماعية "القاصرات" على " MBC دراما "في رمضان تعالج قضية زواج القاصرات

دبي / احمد المجايدة

فى عمل درامي من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج "مجموعة MBC" ، يطل النجم صلاح السعدني فى مسلسل "القاصرات" خلال شهر رمضان على " MBC دراما " ، إلى جانب نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية، منهم داليا البحيري ونهال عنبر وعايدة رياض ولقاء سويدان وياسر جلال ورشوان توفيق وغيرهم ..

وحول إطلالته على الشاشة الصغيرة في رمضان وطبيعة دوره في العمل، قال صلاح السعدني: "في البداية أحب أن أوضح أن مسلسل" القاصرات "جاء في ظل ظروف انتقالية مرتبكة في مصر تؤثر بطبيعة الحال على مجريات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما ينعكس بالتالي على صناعة الدراما عموما فمنذ بدء الثورة وما أعقبها من تغييرات في مصر، أصبح هناك حيرة في اختيار نوعية الأعمال التي يمكن تقديمها للجمهور خلال هذه الفترة، وأحمد الله أنني وفقت بعمل رائع على غرار "القاصرات" وحول الشخصية التي يلعبها في العمل، قال السعدني.: "ثمة تقارب كبير في البيئة التي أنجبت شخصية بطل العمل" عبد القوي "، والبيئة التي نشأت وتربيت فيها." وتابع السعدني: "لقد ترعرعت في الأرياف، ضمن مجتمع تتزوج فيه الفتاة منذ بداية تكون أنوثتها لتنجب لاحقا الكثير من الأولاد. وعلى سبيل المثال، أنجبت أمي 10 "بطون" .. أما أختي فقد تزوجت في سن 12 عاما! وتلك كانت عادة الأرياف والصعيد والبدو "وتابع السعدني:" يحمل مسلسل "زواج القاصرات" بعدين متوازيين، الأول يلقي الضوء على قضية زواج الفتيات في سن صغيرة عموما، والثاني يتركز حول زواج الرجال المسنين بفتيات قاصرات عبر شرائهم من ذويهم بالمال مستغلين الفقر والجهل. وقد قامت الكاتبة سماح الحريري بتناول هاتين القضيتين من عدة زوايا اجتماعية واقتصادية وعلمية ونفسية ودينية .. لذا فإن هذا العمل هو أحد أفضل النصوص التي قرأتها منذ سنوات "وحول مدى تأثره بالدور الذي يلعبه في المسلسل قال السعدني:" في أحد المشاهد، عندما كنت أقترب من الفتاة القاصر "ملك"، شعرت بالغثيان لمجرد تخيل ما يدور في ذهن "عبد القوي "ومشاعره المريضة تجاه فتاة بريئة بعمر حفيدته! ومن ناحية أخرى فإن "عبد القوي" يعاني من اختلال نفسي معين، فقد تجاوز ال 65 ولكنه يشعر بالانجذاب تجاه الفتيات الصغيرات! أما الجانب المرح من الشخصية فيكمن في خفة ظل "عبد القوي". وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان يخشى من الأثر السلبي لهذا الدور على محبة الناس له، قال السعدني: "لم أخشى يوما من تقديم أي دور، فأن أقدم فنا، لذا لا بد من إيصال ملامح الشخصية التي ألعبها للمشاهد كما هي .. وفي نهاية المطاف لن أفصل الأدوار التي ألعبها على مقاسي ".

من جانبها، أوضحت داليا البحيري أن مسلسل القاصرات يحمل في جعبته الكثير من التحديات بالنسبة لها، وأول تلك التحديات تكمن في موضوع اللهجة الصعيدية التي تقدمها للمرة الأولى في مشوارها الفني، حيث بذلت الكثير من الجهد والوقت لتعلم هذه اللهجة. وحول طبيعة دورها في "القاصرات" قالت داليا: "أقدم في العمل دور" عطر "، وهي شقيقة" عبد القوي ". التي تعيش مأساة مشابهة لنظيراتها من القاصرات في الصعيد، لكونها قد تزوجت مبكرا من رجل مسن الفارق الوحيد بين زواج" عطر " وغيرها من القاصرات يكمن في أن ذويها لم يزوجوها من أجل المال، فهي وأخوها عبد القوي من أسرة ثرية جدا .. بل تم تزويجها بموجب بعض العادات والأعراف والاعتبارات العائلية. " وتابعت داليا: "ولعل ما يزيد الطين بلة هو العرف المجتمعي الذي يحول دون زواج الأرملة بعد وفاة زوجها، وهو ما يتناقض مع تعاليم الدين .. لنجد أن المرأة الشابة" عطر "تغرم سرا بشاب خلوق هو" حسني "الذي يلعب دوره الفنان ياسر جلال ". وحول خصوصية العمل مع المخرج المتميز مجدي عميرة في نص من تأليف سماح الحريري وانتاج MBC، قالت البحيري: عندما بدأت التصوير مع المخرج مجدي عميرة في مسلسل "القاصرات" أدركت سبب توفيق الله لة فى أعماله وتوالي نجاحاته تباعا، فهو محب جدا لعمله وحريص على مساعدة جميع من يعملون معه وتوظيف قدراتهم على أفضل ما يمكن. وهذا ما ينطبق على العمل مع كيان كبير ومجموعة ضخمة مثل MBC، فقديما قالوا: "أشتغل مع الكبير ترتاح" ، وهو ما يتجلى مليا في التعامل معMBCالتي تحرص علي الخروج بعمل يشتمل علي جميع مقومات النجاح، ومن تلك العناصر، على سبيل المثال لا الحصر: اختيار مدير تصوير عبقري مثل ايهاب محمد، بالإضافة إلى المونتاج والصوت وجميع من يقف خلف الكاميرا .. ناهيك عن التنظيم المبهر في آلية وسير العمل. "

اقرأ أيضاً

وختمت البحيري بالتشديد على أهمية وقوفها أمام فنان كبير هو صلاح السعدني، موجهة تحية لجميع الممثلين والممثلات في العمل الذين وصفتهم ب "النجوم الحقيقيين .. كل في منطقته الدرامية".

الجدير ذكره أن الحبكة الدرامية لمسلسل "القاصرات" تدور حول التاجر الثري وواسع النفوذ في الصعيد "عبد القوي"، الذي يهوى الزواج من القاصرات رغم كونه قد تجاوز الستين، تارة بالإغراءات المادية، وطورا بنفوذه وعلاقاته الواسعة. أما الخط الدرامي الموازي فتمثله الأخت الأرملة الشابة "عطر" التي زوجها أهلها لعجوز لم يلبث أن فارق الحياة تاركا إياها وحيدة وآسفة على شبابها الذي يضيع كل يوم أمام عينيها.

- انتهى -