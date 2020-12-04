تراند اليوم : شاهد .. سرير ثمنه 700 ألف درهم!

سرير ثمنه 700 ألف درهم!



لندن / الخليج 365

كشفت إحدى شركات صناعة الأسرة الفاخرة عن أغلى سرير في العالم، إذ يبلغ ثمنه 113 ألف جنيه إسترليني (ما يقارب 700 ألف درهم إماراتي تقريبا).

السرير الذي يحمل اسم "رويال ستايت بيد" تم استخدام الصوف الكشميري وشعر الخيول القادم من أميركا اللاتينية في صناعته واستغرق العمل عليه أكثر من 700 ساعة، وفقا لما ذكر موقع digitalspy.

وقد ذكر "أليستر هيوز"، مدير شركة "سافوار" الصانعة للسرير، أن كل جزء منه يستحق المال الذي سيدفعه المشتري، مضيفا أن مجموعة من أمهر الحرفيين عملوا على صناعته.

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وأضاف أن قمته وحدها استغرق صنعها 70 ساعة على يد نفس الأشخاص الذين طرزوا فستان زفاف الأميرة "كيت ميدلتون" زوجة نجل ولي عهد بريطانيا الأمير "ويليام" إضافة للوسائد وخياطة الحرير.

وأشار "هيوز" إلى أن السرير سيدوم لمئات السنين ما يعني أن تكلفته قياسا لعمره ستكون بضع جنيهات يوميا.

وقد تقرر بناء 60 نسخة من السرير احتفالا بالذكري ال 60 لتتويج الملكة "إليزابيث" على عرش بريطانيا، ويتم صنعه بناء على الطلب، ولم يتم بيع سوى نسخة واحدة منه حتى الآن.