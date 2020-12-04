تراند اليوم : مصرية تخلع زوجها بسبب الرئيس مرسي

القاهرة / مشرق نيوز /

رفعت مُدرسة مصرية دعوى قضائية لخلع زوجها، امام محكمة الاسرة في القاهرة، بعد 12 عاما من الزواج، متهمة اياه بالتعدي عليها بالضرب اكثر من مرة، بسبب سخريتها من القرارات والخطابات الصادرة عن الرئيس محمد مرسي، الذي يواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق في الشارع بعد عام على توليه السلطة.

واكدت الزوجة في طلبها للمحكمة انها "على خلاف مستمر مع زوجها الموظف في احدى مؤسسات الدولة حول سياسات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم".

واشارت الى ان "المشاكل تندلع بينهما مباشرة عقب صدور اي قرار من مرسي، ويقوم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب بسبب اختلافهما بالراي، مما يضطرها لمغادرة منزلها الى بيت والديها"، واضافت الزوجه انها "بعد ثمانية اشهر من الخلافات مع زوجها بسبب الرئيس ادركت انها لا تستطيع ان تعيش معه".

اما الزوج، فقال في افادته امام رئيس المحكمة التي تنظر في القضية ان "زوجته مستفزة وتعلق بسخرية على كل القرارت التي يتخذها مرسي وتستمع لقنوات تبث سموما ولا تقول الحقيقة".

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