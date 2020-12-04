تراند اليوم : العلاج الصحيح لانتفاخ ما تحت العين .

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أسباب انتفاخ ما تحت العين
- اختزان واحتباس السوائل في النسج العينية والمنطقة المحيطة بالعين.
- ازدياد نسبة الشحوم في المنطقة المحيطة بالعين.
- ارتفاع ضغط الدم.
- العامل الوراثي.
- إصابة الشخص بالعطس وسيلان العين.
- إرهاق العين بالسهر كالجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات متواصلة.
علاج الانتفاخ تحت العين
- الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة في تلك الفترة.
- الإكثار من شرب السوائل بمعدل ليترين يوميا.
- ضع على عينيك شرائح خيار مثلجة لبضعة دقائق.
- ضع على عينيك أكياس شاي باردة لبضعة دقائق.
- ضع على عينيك قطعة قطنية مبللة بماء مثلج.
- ضع على عينيك كمادة قماشية مبللة بماء الثلج.
- لا تفرك عينيك.
- لا تضعي أية مواد تجميلية خلال تلك الفترة.
- النوم الكافي وتجنب السهر والجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة.
- الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وكل ما يسبب الحساسية والعطس.
ملاحظة: إذا لم يزل الانتفاخ فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب