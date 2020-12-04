تراند اليوم : التدخين السلبي يجعل الأطفال أكثر عدوانية عند البلوغ

كندا-الخليج 365

اكتشف باحثون في جامعة مونتريال أن الرضع والأطفال الصغار الذين يتعرضون للتدخين السلبي يمكن أن تتولد لديهم ميول عدوانية عند البلوغ.

وأظهر البحث أن التدخين السلبي يسبب دماراً دائماً لمخ الأطفال دون سن العاشرة لأنها المرحلة التي يكون فيها مخ الطفل في مرحلة نمو، حتى وإن استنشقوا دخان سجائر من حولهم لفترات قصيرة ،مما يحدث تغييرات سلبية في سلوكياتهم.

وأشار الباحثون إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي تزداد لديهم فرص تنمية صفات سلوكية منحرفة.

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وقام القائمون على الدراسة بفحص بيانات تتعلق بـ 2055 طفلاً منذ فترة ميلادهم وحتى بلوغهم عشر سنوات، وتضمنت هذه البيانات تقارير من الأبوين عن تعرض الأطفال للتدخين السلبي ومن المعلمين في المدرسة بشأن سلوك الأطفال داخل الفصل.

ووجد الباحثون أن التقارير الخاصة بالأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبي، حتى لفترة مؤقتة، أظهرت أنهم أصبحوا أكثر عدوانية مع نهاية الصف الرابع الابتدائي.