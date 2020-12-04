تراند اليوم : النمط سي أمل جديد لنجاة مرضى التهاب الكبد

واشنطن- الخليج 365

انتج باحثين في الولايات المتحدة الأمريكية أجسام مضادة تدمر الفيروسات الكبدية وتقي من الإصابة بها، مما يجعل هذا الاكتشاف مساهماً في إنقاذ حياة الملايين سنوياً.

تتجاوز تقديرات عدد المصابين بالتهابات الكبد الفيروسي من النمط سي 180 مليون مصاباً في العالم، والعدد بازدياد مطرد، كما أن هذا المرض يؤدي لمضاعفات تهدد حياة الانسان.

واكد الباحثون أن الفيروس ينتقل عن طريق الدم الملوث والأدوات المشتركة مثل موس الحلاقة و فرشاة الأسنان والوشم وبين مدمني المخدرات ، وقالوا أن من مضاعفاته تليف الكبد والفشل الكبدي وثم الوفاة.