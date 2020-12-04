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تراند اليوم : طالبة تركية تصنع البلاستيك من قشور الموز

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تركيامشرق نيوز

اكتشفت تلميذة في مدرسة ثانوية في اسطنبول في ختام سنتين من الأبحاث وسيلة لتحويل مادة السلولوز في قشرة الموز الى بلاستيك عازل يمكن أن يستخدم في عزل الكابلات.وفي الوقت الراهن يصنع البلاستيك بغالبيته انطلاقا من النفط لكن يمكن أن يصنع أيضا من السلولوز الموجود في بعض النفايات الغذائية مثل قشرة المانغو.التلميذة ايليف بيلغرين التي تعتبر ماري كوري الحائزة على جائزة نوبل مثالا لها، تؤكد بفخر أن "العلوم هي دعوتي". وقد كافأتها مجلة "ساينتفيك اميريكان" على جهودها.

وقالت التلميذة في مقابلة مع المجلة: "مشروعي يحتمل أن يكون حلا لمشكلة التلوث المتزايد الناجم عن البلاستيك المصنوع من المواد البتروكيميائية".وقدمت لها المجلة منحة قيمتها 50 ألف دولار وإمكانية المشاركة في مسابقة للعلماء الشباب تنظمها جوجل في أيلول/سبتمبر.

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