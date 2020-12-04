تراند اليوم : «تغريد الطيور» يساعد في فهم كيفية تعلم الأطفال للكلام

اميركامشرق نيوز

قال باحثون أميركيون إنهم توصلوا إلى معلومات حول طريقة تعلم الأطفال للكلام من خلال تعليم طيور تغريدات جديدة.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الباحثين أن الصعوبة التي تواجهها الطيور في تعلم تغريدات جديدة تضم انتقالاً بسيطاً في النمط، تشير إلى أن تعلم الانتقال بين المقاطع الصوتية هو نقطة التحول بين مناغاة الأطفال والكلام المفهوم.

وقالت ديانا ليبكيند، الباحثة في علم النفس بجامعة «هانتر» في مانهاتن: "اكتشفنا مكوناً غير معروف سابقاً للنموّ الصوتي"، وأضافت "ظهر أن مناغاة الأطفال ليست لتعلم أصوات فقط بل لتعلم الانتقال بين الأصوات أيضاً".

وأشارت ليبكيند إلى أن الدراسة قد تمكّن الاختصاصيين من فهم اضطرابات الكلام عند الأطفال بشكل أفضل.

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ونشرت الدراسة في دورية (نيتشر).