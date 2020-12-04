تراند اليوم : سجينان مدى الحياة يتزوجان ويقيمان داخل السجن

تونس / مشرق نيوز /

سمحت إدارة سجن الناظور، التابع لولاية بنزرت شمال تونس، لسجينين يقضيان عقوبة السجن مدى الحياة بالزواج والإقامة معاً داخل السجن.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان زارة العدل التونسية سمحت بتنظيم حفل زفاف لسجينين يقضيان عقوبة السجن المؤبد داخل سجن الناظور، بعد أن تقدما بطلب في الغرض إلى النائب العام .

وأضافت أن مراسم الزواج ستقام مساء الثلاثاء، داخل إحدى قاعات السجن، وسيكون حفلاً رسمياً ستشرف عليه وزارة العدل التونسية بحضور عدد من رفاق الزوجين داخل السجن، مشيرة إلى أن الزوجين قد تعرفا على بعضهما قبل الدخول إلى السجن، كما حصلت العروس على تصريح لزيارة زوجها في زنزانته بعد إتمام إجراءات عقد القران.

يذكر أن أحد السجناء المحكومين بالمؤبد والبالغ من العمر 47 سنة، قد اجتاز من داخل سجنه في ولاية المهدية، على الساحل الشرقي، امتحان البكالوريا، شعبة الرياضيات، بداية الشهر الحالي، كما وعدته إدارة السجن بتمكينه من مواصلة دراسته الجامعية في حال نجاحه، رغم قسوة العقوبة التي أمضى منها أربعة عشر سنة حتى الآن.

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