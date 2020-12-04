تراند اليوم : أوبرا وينفري أكثر النجوم نفوذاً في العالم

وكالاتمشرق نيوز

احتلت مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري مركز الصدارة على لائحة مجلة "فوربس" لأكثر النجوم نفوذاً في العالم.

وأفادت المجلة انه للسنة الثانية على التوالي حلت وينفري في المركز الأول على لائحة أكثر النجوم نفوذاً بالعالم، وجمعت على رغم توقف عرض برنامجها النهاري الشهير 77 مليون دولار بين حزيران/ يونيو 2012 وحزيران 2013.

واحتلت ليدي غاغا المركز الثاني على رغم انها جمعت خلال هذه الفترة 80 مليون دولار، متقدمة على المخرج ستيفن سبيلبرغ الذي حل ثالثاً والمغنية بيونسي التي حلت رابعة.

واحتلت نجمة البوب مادونا المركز الخامس على اللائحة، وقد تبين انها أكثر النجوم جنياً للأرباح إذ جمعت خلال العام الجاري 2013 حوالى 125 مليون دولار.

وحل في المراكز العشر التالية على التوالي كل من: تايلور سويفت سادسة، وفرقة بون جوفي سابعة، ولاعب كرة المضرب روجيه فيديرير ثامناً، وجاستن بيبر تاسعاً، وإيلين ديغينيريس عاشرة، وهيو جاكمان في المركز 11، وجنيفر لوبيز في المركز 12، وريهانا في المركز 13 وفرقة كولد بلاي في المركز الـ14 وتايغر وودز في المركز الـ15.