تراند اليوم : مسلسل الهيبة الرد الحلقة 26 السادسة والعشرون اون لاين HD

الهيبة الرد الحلقة 26 مشاهدة وتحميل الهيبة الرد الحلقة ٢٦ ،وتدور أحداث المسلسل عن (عليا) ويعيشان هي زوجها وابنهما الصغير في كندا ، وعندما توفى زوجها (عادل) تعود إلى لبنان لدفنه برفقه (نعيم) صديق زوجها المقرب في بلدته الحدودية بين لبنان وسوريا ، والتي تسمى بالهيبه فتواجه مشكلة مع عائلة زوجها الذين يريدون أخذ الطفل منها، والشرط الوحيد ليبقى ابنها بجانبها وهو أن تتزوج شقيق زوجها (جبل) ، بعد ذلك تقوم بتقديم شكوى ضد جبل في السفارة الكندية، لكن تكتشف فيما بعد أن زوجها المتوفي وعائلته يتاجرون في تهريب السلاح وغير ذلك من الأمور الخطيرة، وبعدها تقع في حب (جبل ) تنتهي بالزواج، فيما بعد يسجن ابن عمه (شاهين) ويتم الضعظ عليه من قبل قوات الأمن للإعتراف على جبل لكي تكون امارة قرية الهيبة من نصيبة، بعد ذالك يعرف جبل بما يكاد له من مكائد فيعزمعلى الهروب إلى مناطق نائية في الهيبة تسمى (الجرود)، وهو في طريقة للهروب يتعرض لكمين مفخخ من احدى السيارات التي على جانب الطريق والذي أعده (نضال)، وتشتعل الحرب بين رجال جبل ورجال نضال ويتعرض صخر لإصابة خطيرة تفقده البصر ثم يستطيع جبل ان يهرب بصحبة أخيه صخر من موقع الكمين إلي إحدى البيوت النائية في القرية ويختبئ فيها، حتي يقرر جبل الظهور والعودة إلى البيت تم يقوم بالآخذ بثأر ويقتل نضال في ساحة القرية بعدها يعرف شاهين بعودة جبل ويقرر الذهاب الى منزل جبل لكي يعترف له بالخيانة ثم يلقى مقتله على يد رجال جبل، بعد مدة من الزمن ينجب جبل ولد ويسميه على اسم أخوة عادل، ويتزوج اخوه صخر من بنت عمة ريما، بعدها تسافر(هنادي) الى كندا، وتبقى (منى) مع عائلتها بعد طلاقها من زوجها.

في احداث الهيبة الرد الحلقة 26 تعرف ام جبل أن رانية كانت متزوجة من أحد الاشخاص وأنها حالياً مطلقة، عائلة جبل تحاول التواصل معه عبر الهاتف لكنهم كلهم يفشلون بذلك، ونمر يبلغ ابنة عمته بأن جبل معلق بين أصدقائه إثر التفجير.

المعلم نمر يحتفل برفقة أصدقائه بشرب الخمر ظناً منه أن جبل تم قتله، ويأمر الجاسوس الذي باع جبل مصباح بالنزل للعمل وترأس فرقة جبل.

يدفن جبل وأصدقائه القتلى في المقبرة، ويتوعدون بالثأر للقتلى.

مصباح يتسلم مهامه كمعلم ويبدأ يتأمر على رجاله، ويعدهم بالمال بأنهم لن يحتاجوا شيئ في عهده.

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وفي صباح اليوم التالي استيقظت الهيبة على خبر الانفجار بين ابناء العم من عائلة جبل ومقتل عدد من الرجال واصابة اخرين.

وتجمع الرجال حول قهوة الهيبة يستمعون لروايات بعضهم البعض فمنهم من يؤكد الانفجار ومقتل جبل ورجاله ومنهم من يشكك في الامر.

وفجأة وصل نمر السعيد الى قهوة الهيبة ومعه عدد من السيارات وجلس متربعا على القهوة متفاخرا بما جرى

وطالب الناس بضرورة طرد كل من يريد اثارة الفوضى واحداث المشاكل داخل الهيبة وترك الامر للناس تعيش بحرية وسلام وأمن

وانتهى مسلسل الهيبة الرد الحلقة 26 عند مشهدين خطيرين الأول مشهد اقتحام جبل لأحد مصانع نمر السعيد في الهيبة.

واكتشاف نمر ان الذي كان يتواصل معه عبر هاتفه المحمول هو نمر السعيد وليس صالح الذي يريد له الخير.

أما المشهد الثاني فهو ام جبل التي زارت قبر اخيها والد رانيا المقتول غدرا وكانت غاضبة جدًا قائلة له: "ان شوك بدأ يغزني كثيرا ويصعب عليا"