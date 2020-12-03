شاهد: ياسمين صبري تزيّن قفازات يدها بالألماس في مهرجان القاهرة

أثارت النجمة المصرية ياسمين صبري، جدلاً واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بمهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ42، بفستان أسود طويل لافتةً الأنظار باستعراض إكسسواراتها التي لبستها فوق قفازات يد "جوانتي" سوداء، والمكونة من عدة خواتم من الألماس وإسواره ألماس براقة، وهي شبكتها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتشابهت إطلالة ياسمين صبري مع إطلالة الفنانة هبة مجدي، والتي ارتدت فستانا أسود أيضاً، ما أثار إعجاب الجمهور والمتابعين الذين أشادوا بجمال النجمتين وحُسن إطلالتهما. وفق "مزمز".

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا .