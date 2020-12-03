تراند اليوم : 7 أشياء لا يفعلها الأذكياء

تقوم صديقتي المفضلة بهذه الأشياء كل يوم، فحين يرن المنبه لإيقاظها من النوم، تقوم بغلقه وتعود إلى النوم مرة أخرى.

كيف تكتشف مدى ذكاء محدثك من عينيه

وفجأة تستيقظ من النوم، وتقوم خلال 30 إلى 40 دقيقة بالتجول كثيرا داخل شقتها، وتفعل أشياء كثيرة جدا في وقت واحد، حسب موقع "culturacolectiva".

وتنجح صديقتى في أحيان كثيرة فى الوصول إلى عملها في الوقت المناسب، لكنها تلوم نفسها كثيرا على ما فعلته وضغطت به نفسها صباحا.

وكل مرة نتحدث عن عاداتها السابقة نصل إلى نتيجة واحدة مفادها إنها ليست ذكية.

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فالشخص الذكي يمكنه أن يقوم بأشياء معينة كل صباح كروتين يومي، ما يجعله قادرا على ضبط يومه.

وهنا قائمة من 7 أشياء سيئة من يقوم بها هو شخص غير ذكي حتما.

لا يتمسك بروتنيه الصباحي

من المفترض أن يعي الشخص الذكي جيدا لكل شيء، وكيف يقوم به وكم الوقت الذي سيستغرقه للقيام به، ومن ثم يضع روتينه اليومي بناء على هذا.

لا يحصل على النوم الكافي

إذا لم تحصل على قسط من النوم الكافي ستبقى متعبا طوال اليوم، لذلك أذهب إلى سريرك عندما تشعر بالتعب.

لا يهتم بصحته

هذه عادة سيئة جدا يجب أن تكسرها، وعليك أن تهتم بصحتك، فإذا لم تفعل هذا لنفسك، من سيقوم به بدلا منك؟.

يعتقد أنه يعرف كل شيء

الحياة معقدة، والعالم كبير جدا، لكى نستطيع أن نعرف كل شيء، لذلك علم نفسك السؤال عن كل شيء تفكر فيه، بل والشك به أيضا.

لا يستمع جيدا

الاستماع عادة مهمة جدا لكى تتعلم وتعرف معلومات جديدة.

يضحك على نفسه

الأشخاص الأذكياء يعرفون جيدا أنهم لكي يصلوا إلى ما يريدون يجب أن يكونوا "صادقين" مع أنفسهم.

لا يضع خطط

لا يمكن لنا التخطيط لكل ثانية، لكن يمكننا أن نضع خطة لماذا سنفعل حين نعود إلى المنزل؟ أو خطة للإجازة ومصاريفها.