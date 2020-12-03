تراند اليوم : صورة رومانسية على "إنستغرام".. هذه خطيبة إد شيران

أعلن النجم البريطاني المغني، إد شيران، خطوبته على زميلته في المدرسة الثانوية، تشيري سيبورن، كاشفاً أنه طلب يدها سراً العام الماضي، وكتم الخبر عن الجميع.

وقال شيران في إعلانه، الجمعة، إنه وخطيبته يشعران بسعادة غامرة ويعيشان قصة حب.

والتقى شيران، 26 عاماً، لأول مرة، سيبورن، 24 عاماً، أثناء دراستهما في المدرسة الثانوية، ولكنهما لم يتواعدا إلا بدءاً من عام 2015.

وجاء إعلان شيران الرقيق عن خطوبته عبر صورة على تطبيق "إنستغرام" المصور، حيث بدا شيران وخطيبته في مشهد رومانسي.

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شيران وصديقته عاشا قصة حب خلال 2016 توجت بالخطوبة في نهاية 2107

وأبلغ المغني الشهير، متابعيه على إنستغرام، 18.9 مليون متابع، والعالم بأسره أنه خطب "قبل نهاية العام" الماضي، مؤكداً سعادتهما الغامرة بقصة حب.

ودرس شيران وخطيبته في مدرسة توماس ميلز الثانوية في بلدة فراملنغهام، بمقاطعة سوفولك، شرق بريطانيا، حيث وقع شيران في غرام زميلته وصديقته، ولكن الأخيرة سافرت عقب المدرسة الثانوية إلى الولايات المتحدة للالتحاق بجامعة ديوك في دورهام بولاية كارولينا الشمالية.

شيران وخطيبته التقيا أول مرة في المدرسة

وعقب تخرجها، عملت سيبورن في الولايات المتحدة مستشارة في وول ستريت، حي المال الشهير في نيويورك. وبدأ شيران يواعدها منذ عام 2015.

ولكي يهزما المسافة الهائلة التي فصلت بينهما على جانبي الأطلسي، قضى الاثنان عام 2016 بأكمله يسافران معاً، وحصل شيران خلال ذلك العام على إجازة طويلة من عمله الموسيقي والغنائي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، انتقلت ويسبورن إلى وظيفة في لندن، حيث أصبحت بقرب شيران، وجاء إعلان الخطوبة ليتوج قصة حب طويلة.

وخلال عام 2016، صرح شيران أكثر من مرة في أحاديث إعلامية بأنه يعيش قصة حب مع صديقته، ويرغب في تكوين أسرة، وإنجاب أطفال.