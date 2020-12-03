تراند اليوم : ممثلة إباحية تعرض رد 130 ألف دولار في نزاع مع ترمب

واشنطن - رويترز

عرضت ممثلة أفلام إباحية تزعم أنها أقامت علاقة مع الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة رد مبلغ 130 ألف دولار كان محامي ترمب الشخصي دفعه لها، فيما قالت إنها رشوة كي تلتزم الصمت بخصوص تلك العلاقة المزعومة.

وكانت الممثلة #ستيفاني_كليفورد، التي تستخدم على المسرح اسم #ستورمي_دانييلز، قالت إن العلاقة مع ترمب بدأت في 2006 واستمرت عدة أشهر. ونفى ترمب أنه أقام علاقة مع كليفورد.

وعرضت كليفورد أمس الاثنين أن تتاح لها مناقشة علاقتها المزعومة مع الرئيس بحرية بعد سداد المبلغ.

وقال #مايكل_أفيناتي، محامي الممثلة، في مقابلة: "هذا عرض منصف للغاية". وتابع: "إنه يفي بغرض السماح للشعب الأميركي أن يحدد من الذي يقول الحقيقة بعد سماع الطرفين".

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وأصبحت العلاقة المزعومة أحدث أزمة يواجهها ترمب الذي يسعى لطرح برنامجه للتجارة ويستعد لاجتماع مقترح مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وتهدد كذلك بتآكل التأييد الذي يحظى به الرئيس بين الناخبين الإنجيليين.

وأعلن مايكل كوهين، وهو محام خاص لترمب، أنه دفع 130 ألف دولار لكليفورد من ماله الخاص أثناء حملة انتخابات الرئاسة في عام 2016. ولم يشرح كوهين السبب في أنه قدم المبلغ، ولم يقل ما إذا كان ترمب على علم بذلك.

وسواء قبل كوهين عرض كليفورد أو رفضه فقد أصبح هذا المبلغ موضوع شكوى قدمتها جماعة تراقب الانتخابات الاتحادية. وتزعم الجماعة أن هذه الأموال تمثل مساهمة غير مشروعة في الانتخابات بسبب حجمها والغرض منها.

وكتب أفيناتي في خطاب إلى كوهين أن الممثلة سترسل المبلغ إلى أي حساب يختاره ترمب قبل يوم الجمعة. وحدد أفيناتي، الثلاثاء، مهلة لتلقي رد كوهين.

وجاء العرض من أفيناتي بعدما أبلغت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الصحافيين الأسبوع الماضي أن الرئيس كسب دعوى تحكيم ضد كليفورد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أن محامي الرئيس حصل سرا على أمر تقييدي مؤقت لمنع كليفورد من الحديث عن علاقتها المزعومة مع ترمب.

وأقامت كليفورد بدورها دعوى ضد ترمب للحصول على الحق في الحديث عن "العلاقة الحميمية" التي تزعمها، قائلة إن ترمب لم يوقع قط أي اتفاق يلزمها بالصمت.

وقد تتعرض كليفورد لعقوبة قدرها مليون دولار إذا انتهكت اتفاق عدم الإفشاء الذي وقعته. وصرح أفيناتي لشبكة "سي.إن.إن" في مطلع الأسبوع بأن 10 أشخاص على الأقل عرضوا دفع ذلك المبلغ إذا ناقشت العلاقة المزعومة.