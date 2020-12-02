تراند اليوم : نتائج قرعة الحج 2020 في ليبيا PDF نتائج قرعة الحج ليبيا 2020 .. ehaj gov ly الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

نتيجة قرعة الحج ليبيا 2020 رابط موقع www.hajj.ly منظومة الحج إدارة شؤون الحج والعمرة الليبية 2020 ,ظهرت اليوم وتم اعلان نتيجة واسماء الحجاج الفائزين قرعة الحج ليبيا 2020 بالرقم الوطني.

واعلنت وزارة الداخلية الليبية عن موعد اقامة قرعة الحج الي الاراضي المقدسة هذا العام 2020 ومزيد من التفاصيل عن قرعة الحج لنصيب ليبيا من الحجيج لبيت الله الحرام هذا العام. حيث تم تحديد موعد إجراء قرعة الحج لهذا العام ليتم اقامتها اليوم السبت 2020 وسوف تكون القرعة هذا العام موحدة علي جميع مستوي الولايات الليبية. واعلنت هيئة تنظيم الحج انه تم تحديد 12 منطقة على مستوى ليبيا ليتم اقامة قرعة الحج بها، بحيث يتولى كل منسق مهام إجراءات الحج للبلديات الواقعة في نطاق المنطقة. وسوف نقوم باتاحة نتيجة قرعة الحج في ليبيا 2020 .

أهم الأوراق المطلوبة لسفر الحجاج

توفير جواز سفر إلكتروني.

إحضار صورتان بخلفية بيضاء.

وثيقة إتمام التطعيمات اللازمة.

إقرار يؤكد عدم أداء فريضة الحج خلال الخمس سنوات السابقة.

تعبئة استمارة المحرم وعلاقته بالحاج المسافر والشهادة التعليمية الخاصة به.

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